Les premiers jeux Netflix sont disponibles, mais probablement pas pour vous

Depuis quelque temps déjà, des rumeurs et des rapports font état de l’intention de Netflix d’ajouter des jeux à son service de streaming. Le jour est enfin venu, puisque Netflix a annoncé cette semaine les deux premiers jeux qui seront disponibles pour les abonnés. Malheureusement, Netflix a décidé de commencer par un test à petite échelle, de sorte que seul un petit sous-ensemble d’abonnés pourra essayer ces jeux.

En fait, si vous n’habitez pas en Pologne, vous allez devoir renoncer à ce test pour l’instant. Netflix a lancé ce programme pilote en Pologne uniquement, et il commence par deux jeux pour Android. Ces jeux sont Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3, donc si vous êtes un fan polonais de Stranger Things, il semble que ce test soit tout à fait dans vos cordes.

Même si ce test est limité à la Pologne pour le moment, Netflix en a parlé sur son compte Twitter nord-américain. « Parlons de Netflix et de jeux », peut-on lire dans le tweet. « Aujourd’hui, les membres en Pologne peuvent essayer le jeu mobile Netflix sur Android avec deux jeux, Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3. C’est très, très tôt et nous avons beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais c’est la première étape ».

Let’s talk Netflix and gaming.

Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 26, 2021