Xiaomi va ralentir la charge des smartphones équipés de batteries tierces en Chine

“Cet appareil a été équipé d’une batterie intégrée qui ne doit être remplacée que par un fournisseur de services agréé. Remplacer la batterie ailleurs peut endommager cet appareil. L’utilisation de piles non autorisées peut entraîner un gonflement, une surchauffe et une fuite de la batterie, ainsi qu’un incendie ou d’autres risques. N’utilisez pas de batteries non autorisées“, peut-on lire dans l’avertissement.

Le changement a été repéré dans la version 5.6 de l’application Mi Security. Si le smartphone détecte une batterie non autorisée, il affiche un avertissement qui informe les utilisateurs que la batterie ne doit être remplacée que par un fournisseur de services agréé. Il ajoute également qu’une batterie non autorisée peut endommager l’appareil.