Arcade1Up annonce ses premières bornes d’arcade pour enfants

Si vous voulez revivre l’expérience de jeux d’arcade classiques comme Les Simpsons et NBA Jam sur des machines abordables et plus vraies que nature, Arcade1Up est la société à laquelle vous devez consacrer votre argent. Mais qu’en est-il de la prochaine génération de joueurs ? Pour aider les enfants à comprendre la joie des bornes d’arcade, Arcade1Up vient d’annoncer ses premières bornes pour enfants, Pac-Man et PAW Patrol.

Les nouvelles bornes d’arcade Pac-Man et Paw Patrol sont plus petites que leurs homologues traditionnelles, ce qui permet aux enfants de jouer plus facilement. En effet, les nouvelles bornes d’arcade sont une version à l’échelle 3/4 des bornes rétro que l’on trouvait dans les anciennes salles d’arcade. En outre, les meubles présentent des designs amusants et des couleurs vives qui s’intègrent parfaitement à la salle de jeux d’un enfant.

Ces nouvelles machines font partie de la série Arcade1Up Jr. Chacune comprend trois jeux, un meuble d’arcade de taille réduite avec un écran de 8 pouces, de gros boutons et un tabouret pour enfant. En outre, les deux meubles d’arcade sont livrés préassemblés, de sorte que les parents n’ont qu’à les brancher.

Les jeux présentent différents niveaux de difficulté afin que les enfants puissent jouer à des jeux qui correspondent à leurs compétences actuelles. Il est intéressant de noter que ces meubles intègrent des helpeurs pour aider les enfants à terminer les jeux, comme les vies illimitées et les modes de ralenti.

Dès 280 dollars

Arcade1Up indique que son meuble Jr. Pac-Man est également fourni avec Galaga et Dig-Dug. La borne spéciale PAW Patrol propose trois titres uniques intitulés Chase is in a Race, PAW Patrol : Pups on the Go! et Paw Patrol Off Duty.

Les bornes mesurent un mètre de haut et sont destinées aux enfants de 4 à 8 ans. Arcade1Up espère vendre la machine Pac-Man le 15 octobre et le meuble PAW Patrol le 15 novembre, juste à temps pour Noël. Les deux bornes d’arcade coûtent 280 dollars et seront disponibles sur le site Web d’Arcade1Up ou auprès des revendeurs de la société (Walmart, Amazon, Best Buy, etc.).