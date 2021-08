Twitter annonce des améliorations à venir en matière de messages directs

Twitter a annoncé que de nouvelles améliorations allaient être apportées à vos messages directs (DM), notamment de nouvelles options pour le partage de tweets par message privé, et des éléments de navigation améliorés.

La principale nouveauté est la possibilité de partager un tweet dans plusieurs conversations DM à la fois, ce qui simplifie vos interactions privées. Désormais, vous pourrez partager le même tweet dans un maximum de 20 conversations DM différentes, en une seule fois. Cette fonctionnalité sera d’abord disponible sur les versions iOS et Web de Twitter, puis sur Android « bientôt ».

Ainsi, si vous avez trouvé un excellent mème ou une excellente recette que vous souhaitez partager avec plusieurs amis ou groupes de discussion, vous pourrez désormais le poster à tous, sans avoir à répéter le même processus à plusieurs reprises.

Cela peut s’avérer particulièrement utile pour les marques qui souhaitent répondre aux questions de leurs clients ou tenir leurs principaux contacts au courant de leurs dernières annonces. Maintenant, si vous lancez un nouveau produit, par exemple, vous pouvez en faire la promotion directement par DM auprès de ceux qui vous ont contacté par le passé, ce qui pourrait être un bon moyen de sensibiliser les utilisateurs potentiellement intéressés.

Mais, cela peut aussi être un moyen de spammer 20 personnes à la fois, ce qui pourrait bien être la raison pour laquelle Twitter a mis en place une limite de 20 utilisateurs. Quoi qu’il en soit, il existe un potentiel d’utilisation de la communication de marque, ce qui peut en faire une mise à jour intéressante.

No more (awkward) accidental group chats when you DM a Tweet to multiple people. Now you can share the same Tweet in up to 20 different DM convos, separately.

Rolling out on iOS and web, and soon on Android. (2/5) pic.twitter.com/oHYseF3EJE

—Twitter Support (@TwitterSupport) August 19, 2021