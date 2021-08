OPPO présente un zoom optique ultra-fluide et son capteur RGBW pour les smartphones

Lors de la journée de la photographie, OPPO a décidé de dévoiler les nouvelles technologies de caméra sur lesquelles elle travaille actuellement, et certaines d’entre elles pourraient être disponibles sur les smartphones que nous pourrons acheter avant la fin de l’année.

OPPO a déjà annoncé sa troisième génération de caméra sous l’écran plus tôt ce mois-ci, mais elle n’hésite pas à graver ce concept dans la conscience des gens pendant qu’elle prépare un smartphone digne de porter cette technologie. OPPO se vante d’avoir résolu le double problème qui assaille toutes les mises en œuvre d’une caméra sous l’écran (UDC), à savoir la densité de pixels de l’écran au-dessus du capteur photo ainsi que la qualité des images produites par l’appareil photo.

Bien sûr, la solution de OPPO est une combinaison d’innovations matérielles et logicielles, comme une nouvelle structure d’écran qui réduit les pixels au lieu de réduire leur nombre afin de laisser passer davantage de lumière. L’ajout de nouveaux circuits et contrôleurs a également permis à OPPO de contrôler et de synchroniser plus précisément l’écran USC avec le reste de l’affichage, créant ainsi l’illusion d’un panneau unique et homogène. Des algorithmes d’IA exclusifs, quant à eux, compensent la diffraction causée par l’écran situé au-dessus de la caméra.

Cette troisième génération de caméra sous l’écran n’est pas la seule innovation dont OPPO fait étalage. Il y a trois principales nouveautés, la première étant axée sur un nouveau capteur de caméra rouge, vert, bleu et blanc (RGBW). Les autres concernent un téléobjectif à zoom optique et une technologie de stabilisation de l’image.

Un nouveau capteur RGBW

En collaboration avec Sony, OPPO a développé un nouveau capteur RVBW qui promet de fournir des photos avec de meilleures performances et une plus grande précision des couleurs, ainsi qu’une meilleure capacité de faible luminosité. Le capteur utilise un filtre rouge, vert, bleu et blanc, contrairement aux capteurs rouge, vert, vert et bleu (RGGB) plus courants sur la plupart des autres smartphones, ainsi que la technologie de pixel 4-en-1 pour laisser passer 60 % de lumière en plus. Il réduit le bruit de l’image de 35 %, et OPPO affirme également que le capteur montrera des tons de peau plus réalistes.

L’annonce par OPPO d’un capteur RVBW n’est pas une première. Sony a expérimenté les capteurs RVBW en 2012, tandis que Huawei a introduit un capteur RVBW sur le Huawei P8 en 2015. Les fabricants d’appareils photo ont également utilisé cette technologie auparavant. Vivo, qui fait partie de l’empire BBK Electronics, tout comme OPPO, a annoncé qu’elle travaillait sur un capteur de caméra RVBW en 2020, et a indiqué qu’il arriverait sur un smartphones au cours du second semestre de cette année.

OPPO affirme que les smartphones équipés de son capteur photo RGBW seront commercialisés au cours des trois derniers mois de 2021.

Des technologies pour l’année prochaine

Ce dernier est rejoint par un nouveau téléobjectif à zoom optique, qui, selon OPPO, offre un zoom « supersmooth continu » sans aucun saut. Surtout, il évite les problèmes de balance des blancs et de précision des couleurs. Il utilise un nouveau moteur, une lentille ultra-fine en verre et en plastique, et un nouveau capteur qui aide le module à se déplacer en douceur. Le capteur est mentionné comme ayant une longueur focale de 85-200 mm, ce qui indique un zoom optique jusqu’à 4x. OPPO n’a pas précisé quand cette technologie arrivera sur un nouveau smartphone.

Cette vaste mise à niveau technologique de l’appareil photo est complétée par un nouveau système de stabilisation optique de l’image (OIS) à cinq axes. Il est intéressant de noter que Vivo a introduit un système de stabilité à cinq axes sur le capteur photo équipé d’un cardan du Vivo X50. Si celui de OPPO fonctionne de manière analogue ou meilleure, ce sera une bonne nouvelle, car le système de Vivo fonctionne vraiment bien. Il arrivera sur les téléphones OPPO au début de l’année 2022.