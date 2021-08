Voici le realme Book Slim avec un écran 2K et processeur de Intel 11e génération

Mettant fin à l’attente, le fabricant de smartphones chinois realme a mis un pied dans le marché des ordinateurs portables cette semaine. La société a dévoilé le très attendu realme Book Slim avec un élégant design, un écran au format 3:2 et une résolution 2K, des processeurs Intel Core 11e génération, et plus encore. Alors oui, la société promet une puissante performance dans un paquet léger.

Le prix du realme Book Slim commence à 46 999 roupies (~ 540 euros) pour la variante de base avec un processeur Intel Core i3, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. La variante haut de gamme Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go sera vendue au prix de 59 999 roupies (~ 690 euros) en Inde.

Cet ordinateur portable sera disponible en deux variantes de couleur – Real Blue et Real Grey. Il sera mis en vente à partir du 30 août, exclusivement sur Flipkart, le site web de realme, et les boutiques de ventes hors ligne.

En commençant par le design, le realme Book Slim a un design unibody en alliage d’aluminium avec un logo realme brillant sur le panneau. L’ordinateur portable a une épaisseur de 15,5 mm (qui passe à 14,9 mm à l’avant) et un poids de 1,38 kg, ce qui le rend comparable au MacBook Pro d’Apple.

Le realme Book Slim dispose d’un écran IPS de 14 pouces avec un ratio d’aspect 3:2, une résolution 2K, soit 2 160 x 1 440 pixels, et jusqu’à 400 nits de luminosité maximale. Le panneau couvre ici une gamme de couleurs sRGB à 100%, une protection Gorilla Glass et un revêtement oléophobe. De plus, vous pouvez constater que les bords sont fins et que l’écran affiche un rapport écran/corps de 90 %.

Un puissant processeur

Sous le capot, le realme Book Slim est propulsé par un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération. Il est couplé à la carte graphique Iris Xe intégrée d’Intel, qui, selon la société, peut facilement exécuter de populaires titres eSports comme DOTA 2, League of Legends, et plus encore. Vous trouverez également 8 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage SSD à bord.

L’ordinateur portable est livré avec Windows 10 préinstallé, avec un calendrier de mise à niveau gratuite de Windows 11 pour plus tard cette année. Le realme Book Slim comprend également une caméra HD intégrée, un clavier rétroéclairé avec une course des touches de 1,3 mm, un grand trackpad, et un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. Vous avez également deux haut-parleurs stéréo alimentés par Harman et le support DTS, ainsi que la suppression du bruit à double micro.

De plus, le realme Book Slim intègre également une application compagnon PC Connect qui vous permet de connecter de manière transparente votre smartphone realme et votre PC Windows. Cela vous permet de glisser et déposer facilement des fichiers entre les appareils, de synchroniser l’historique du presse-papiers et de mettre en miroir l’écran de votre smartphone. C’est la seule fonctionnalité qui est vraiment utile pour les utilisateurs d’Android, et vous pouvez trouver cela sur les ordinateurs portables d’autres fabricants de smartphones comme Xiaomi, Huawei, et plus encore.

Une charge rapide

En ce qui concerne la batterie et la charge, le realme Book Slim est équipé d’une batterie de 54 Wh. La société dispose d’un chargeur rapide USB-C de 65W dans la boîte, qui est capable de charger 50 % de la batterie en environ 30 minutes. Le chargeur d’ordinateur portable de 65 W est également compatible avec la technologie Dart Charge de 30 W exclusive de la société. Cela signifie que vous pouvez également charger tous vos smartphones realme avec ce chargeur.

De plus, vous disposez d’une pléthore de ports et d’options de connectivité à bord. L’ordinateur portable est équipé de deux ports USB-C (avec prise en charge d’USB-PD et de Thunderbolt 4), d’un port USB-A 3.1 Gen1 et d’une prise casque de 3,5 mm. Le realme Book Slim prend également en charge les connectivités Wi-Fi 6, le Bluetooth 5, etc.