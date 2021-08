YouTube déploie des fonctionnalités de recherche pour une meilleure découverte des vidéos

Ces fonctionnalités sont actuellement déployées sur les applications mobiles et de bureau de YouTube dans le monde entier. En outre, YouTube expérimente une nouvelle fonctionnalité qui affiche des liens pertinents et d’autres formats de contenu issus de la recherche Google entre les vidéos. Elle est actuellement disponible sur les appareils mobiles pour les utilisateurs en Inde et en Indonésie. En fonction des réactions des utilisateurs, YouTube étendra cette fonctionnalité à d’autres pays.

La première nouveauté est l’ajout de chapitres vidéo sur la page de résultats de recherche de YouTube . Il s’agit essentiellement d’une extension des fonctions de chapitres vidéo que la société a introduites l’année dernière. Elle permet aux créateurs de diviser leurs vidéos en plusieurs chapitres qui s’affichent dans la barre de recherche. Ainsi, les internautes peuvent voir les différentes sections d’une vidéo et passer facilement à la partie la plus pertinente.

Pour permettre aux utilisateurs de découvrir des contenus plus pertinents sur sa plateforme, la plateforme vidéo détenue par Google, YouTube, apporte quelques mises à jour importantes à sa fonctionnalité de recherche . Grâce à cette mise à jour, YouTube commencera à afficher des chapitres de vidéo directement sur la page des résultats de recherche, montrera des extraits de vidéo pour les résultats de recherche sur son application mobile, et affichera le contenu d’autres langues avec des légendes traduites automatiquement.