Galaxy S22 : quelques rendus pour la future gamme de Samsung

Selon des rapports récents, un grand nombre de flagships qui utiliseront le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm sont en cours de développement. D’après ce que l’on peut voir, le premier modèle à utiliser ce processeur phare arrivera à la mi-décembre. Jusqu’à présent, toutes les spéculations pointent vers deux appareils qui pourraient éventuellement être dotés de cette puce. Il y a des rapports sur le Xiaomi Mi 12 ainsi que sur les prochains fleurons de la série Galaxy S de Samsung.

Le Galaxy S22 a fait l’objet d’une fuite complète cette semaine dans de multiples tailles et variétés. Ce prochain flagship de Samsung semble arriver dans au moins trois tailles, un Galaxy S22 « de base », un autre Galaxy S22+, et un troisième appelé Galaxy S22 Ultra. Selon les fuites recueillies, les deux plus petits appareils auront effectivement le même ensemble de capteurs photo, tandis que le plus grand aura un ensemble beaucoup plus puissant de composants matériels de capture d’images et de vidéos.

Dans les fuites de Tron et MauriQHD, nous sommes d’accord sur les trois tailles d’écran. Il s’agit de 6,06 pouces pour le Galaxy S22, 6,55 pouces pour le Galaxy S22+, et 6,81 pouces pour le Galaxy S22 Ultra. Contrairement à certains appareils de la génération précédente, l’appareil le plus massif est censé être équipé de la technologie LTPO, alors que les autres ne le sont pas. Pour ceux qui l’ignorent, LTPO est l’oxyde polycristallin à basse température, et il va être génial si le OnePlus 9 Pro est une indication.

Les fuites de cette semaine sont complétées par un ensemble de rendus publié par ConceptCreator et LetsGoDigital. Ils examinent les possibilités offertes par les Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra, en mettant en avant un design industriel légèrement plus simplifié, et peut-être plus attractif que ce que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché.

Les rendus montrent que l’apparence générale de l’arrière du Galaxy S22 Ultra reprend le design de la série S21. Cependant, sa forme générale fait penser au Xiaomi 11 Ultra qui a fait son apparition en mars de cette année. Le design du module de la caméra arrière est également analogue. Le module prend toute la partie supérieure arrière de l’appareil, aligne la caméra sur le côté gauche et laisse le côté droit vide. Sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, ce côté droit contient un écran arrière.

Des puces maison

Selon Tron, la gamme de smartphones Galaxy S22 sera probablement commercialisée avec deux versions différentes de SoC. La première est un Samsung Exynos 2200 avec GPU AMD mRDNA et de la RAM Samsung 4LPE (effectivement 5LPP). L’autre version serait un SoC Snapdragon 898 de Qualcomm avec un GPU Adreno, et de la RAM Samsung 4LPX. Il est suggéré que la conception de la RAM et de la ROM sera « identique à celle de la série S21 ».

Quant à la date de sortie du Galaxy S22 : il semble très probable que nous aurons une sortie fin janvier 2022, en supposant que le monde ne s’arrête pas avant. On peut supposer que Samsung révélera la gamme Galaxy S22 au cours du premier mois de l’année 2022 — à moins que quelque chose de radical ne se produise avant !