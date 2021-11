EasyWSL peut convertir une image Docker d’une distribution Linux pour WSL

La société de cybersécurité Red Code Labs a créé un outil open source appelé EasyWSL, qui peut être utilisé pour convertir pratiquement n’importe quelle image Docker d’une distribution Linux afin de la faire démarrer avec Windows Subsystem for Linux (WSL).

Pour ceux qui l’ignorent, WSL permet aux utilisateurs avancés de déployer et d’utiliser des distributions Linux à partir de Windows 10. Le populaire Windows Subsystem a récemment été mis à jour et n’est pas seulement plus rapide, mais permet également une compatibilité totale du système en mettant un véritable noyau Linux au cœur des choses, et bientôt, il pourra même exécuter des applications graphiques Linux.

Par défaut, WSL est conçu pour récupérer les distributions Linux dans le Microsoft Store, qui répertorie déjà un certain nombre de distributions, dont Fedora, Ubuntu, Debian et d’autres. Cependant, beaucoup ne sont pas disponibles ou ne sont pas proposées en téléchargement gratuit.

EasyWSL espère faciliter la création de vos propres distributions Linux qui ne sont pas actuellement disponibles dans le Microsoft Store.

« C’était une excellente idée d’essayer d’utiliser Arch et Gentoo et leurs dépôts au départ, mais j’ai ensuite réalisé que je ne pouvais pas obtenir des images de Docker Hub pour élargir les possibilités », a déclaré l’un des développeurs du projet lors d’une conversation avec BleepingComputer.

Un gage de sécurité en plus

En plus d’élargir la liste des distributions WSL disponibles, le projet permet également de résoudre un problème de sécurité lié à de nombreuses distributions répertoriées dans le Microsoft Store.

BleepingComputer note qu’étant donné que de nombreuses distributions WSL payantes ne sont pas créées par ceux qui maintiennent que le projet en amont, mais plutôt par des tiers, les entreprises ont une raison légitime de s’inquiéter de leur intégrité. EasyWSL contourne ce problème en créant des images compatibles avec WSL à partir de conteneurs Docker créés et gérés par les créateurs originaux du projet en amont.

EasyWSL propose déjà un large éventail de distributions Linux gratuites, dont plusieurs ne sont pas disponibles dans le Microsoft Store. Et les distributions qui ne sont pas disponibles peuvent être facilement converties à partir d’une image Docker pour être utilisées avec WSL à l’aide d’une seule commande.