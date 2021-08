Les coloris du Pixel 6 inspirés par la manette Google Stadia ?

Google a déjà présenté en avant-première les Pixel 6 et 6 Pro qui arriveront plus tard à l’automne. Les smartphones ont reçu une mise à niveau notable du design, avec une barre de caméra horizontale qui loge des capteurs et des objectifs plus grands, ainsi que de nouveaux matériaux et finitions. Et, apparemment, la société de Mountain View veut aussi un design cohérent sur tous les appareils à l’avenir.

Lorsque le Google Pixel 6 a été dévoilé, la société a fourni peu d’informations réelles sur le smartphone et son grand frère, le modèle « Pro », et nous devons remplir les différents blancs les concernant. Quelques heures après que la nouvelle version d’Android 12 s’est retrouvée sur la toile, la bêta a fourni quelques informations sur les spécifications de la caméra. Aujourd’hui, Google a teasé quelque chose d’autre.

En réponse à un tweet soulignant que chaque version de couleur du Pixel 6 correspondait à une option de couleur pour la manette Google Stadia, le compte twitter officiel Made By Google (utilisé pour le matériel de l’entreprise) a répondu « la ressemblance de famille est troublante. »

Bien que ce soit étrange que Google publie un tel tweet, il confirme plus ou moins que Google a choisi les couleurs des appareils pour s’intégrer dans son écosystème de produits existant. La gamme Pixel 6 sera donc disponible dans les coloris noir, en vert menthe et orange-corail. Le modèle Pro sera quant à lui décliné en noir, or et argent.

The family resemblance is uncanny. —Made By Google (@madebygoogle) August 12, 2021

Cela semble être une nouvelle stratégie pour l’unité matérielle. Avec le système de conception Material Design qui a été introduit en 2014, Google a apporté de la cohérence à ses logiciels et la nouvelle itération Material You qui a été introduite avec Android 12 est la plus grande mise à jour de ce système.

Une nouvelle stratégie pour le matériel

Bien que les entreprises qui optent pour des couleurs cohérentes pour divers produits ne soient pas nouvelles, ce n’est pas quelque chose que nous avons vu de Google par le passé. Le Pixel 5 est venu en noir et une couleur verte sombre, tandis que le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G sont tous deux venus uniquement en noir, et tandis que les précédents produits de la société ont parfois été commercialisés dans des nuances plus intéressantes, nous voyons rarement une cohérence entre les familles de produits. En dehors des améliorations de conception, le Pixel 6 sera doté d’un chipset développé sur mesure appelé Tensor et d’un nouveau matériel de caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Reste à savoir si ces changements seront suffisants pour faire attirer les consommateurs dans un marché très fermé. Pour l’instant, Google se préparerait à lancer le Pixel 5a, dont les rapports indiquent qu’il ne sera pas un grand challenger pour les meilleurs smartphones de milieu de gamme.