Une nouvelle version de Windows 11 donne le ton des nouvelles applications

Microsoft vient de publier une nouvelle build de la preview de Windows 11, et cette fois, le déploiement se fait à la fois dans les canaux Dev et Beta. La version 22000.132 de Windows 11 est donc disponible en téléchargement pour les utilisateurs des deux canaux du programme Windows Insider, et l’un des plus grands changements est l’arrivée du Chat de Microsoft Teams dans la version bêta.

L’autre grand changement concerne des mises à jour pour certaines des applications intégrées à Windows 11. Les mises à jour elles-mêmes ne sont pas majeures en matière de fonctionnalités, mais conservent la philosophie de conception en ligne avec la nouvelle esthétique visuelle de Windows 11.

Les applications mises à jour sont Calculatrice, Courrier et Calendrier, ainsi que l’Outil capture d’écran — chacune avec une nouvelle mise à jour que vous pouvez consulter dès maintenant.

Nouveau design des applications

Outil capture d’écran

Les utilisateurs de longue date de Windows 10 savent que Microsoft promet depuis un certain temps déjà que l’outil capture d’écran va « évoluer dans un nouvel environnement ». Panos Panay, de Microsoft, a également donné un premier aperçu du nouvel outil capture d’écran la semaine dernière.

Aujourd’hui, Microsoft a fusionné les applications l’outil capture d’écran et l’outil capture et croquis classiques en une seule application Outil capture d’écran. Ce nouvel outil est doté du langage Fluent Design mis à jour, qui présente des coins arrondis et met l’accent sur les commandes tactiles. Il respectera également votre choix de thème clair ou foncé ou vous permettra de définir le thème indépendamment.

Microsoft note que si vous avez désactivé les notifications ou activé l’assistant de mise au point, vous ne serez pas averti lorsque vous ferez une capture d’écran. Cela dit, la société promet que cela sera corrigé dans une future mise à jour.

L’application prend en charge le raccourci clavier « Win + Shift +S » pour prendre une capture d’écran et présente une nouvelle page de paramètres. Bien entendu, toutes les fonctions d’édition sont présentes, comme les annotations et le recadrage.

Courrier et Calendrier

Les applications Courrier et Calendrier ont été mises à jour pour prendre en charge la conception Fluent Design et les thèmes. Les fonctionnalités de base restent inchangées pour l’instant, mais les bords arrondis et le design épuré devraient rendre la rédaction d’e-mails et la planification de réunions un peu plus agréables.

Étrangement, ces applications restent toujours distinctes d’Outlook, ce qui signifie que Microsoft continuera à prendre en charge les deux applications à l’avenir. Le temps nous dira comment Microsoft gère les deux applications alors qu’elle continue à lier plus étroitement Windows et Microsoft 365.

Calculatrice

La nouvelle application Calculatrice est dotée de la nouvelle conception de Windows 11, y compris la possibilité d’appliquer des thèmes. À l’instar du nouvel outil capture d’écran, vous pouvez appliquer un thème distinct de Windows lui-même. L’accent mis sur la prise en charge du tactile brille vraiment ici, avec des cibles tactiles plus grandes sur lesquelles appuyer lorsque vous utilisez Windows 11 sur un écran tactile. Microsoft indique que l’application mise à jour a été écrite en C# pour encourager les développeurs de logiciels entreprenants à contribuer sur GitHub.

En outre, la calculatrice fonctionne comme d’habitude, avec la possibilité d’utiliser les modes standard ou scientifique, de tracer des équations sur un graphique, de convertir des devises et même d’activer un « mode programmeur » spécial pour les développeurs et les ingénieurs.

Encore une version preview

Microsoft a lancé la preview de Windows 11 à la fin juin pour les membres du programme Insider. Les passionnés ont pu avoir un aperçu des changements apportés par Microsoft et tester eux-mêmes le système d’exploitation mis à jour. Depuis lors, la société a régulièrement ajouté des fonctionnalités telles qu’une boîte de recherche améliorée dans le menu Démarrer. Microsoft a également fait le ménage dans les menus contextuels, en ajoutant la fonction copier-coller directement dans le menu, ainsi que la possibilité de « grouper » les commandes pour faciliter la navigation.

Vous pouvez essayer les nouvelles applications dès maintenant si vous faites partie du canal Dev de Windows 11. Si vous n’avez pas encore essayé Windows 11 par vous-même, voici un petit guide sur la façon d’installer la version preview de Windows 11. Sachez simplement que les mises en garde habituelles s’appliquent lors de l’installation d’un logiciel bêta.