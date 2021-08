Google a annoncé une série de nouveaux changements à venir dans Assistant et Recherche qui sont principalement destinés à rendre le temps passé en famille plus fluide et plus agréable. Par exemple, Google Recherche se dote d’un tableau périodique interactif, Family Bell fonctionne désormais sur les appareils mobiles et vous pouvez désormais lancer une liste de contrôle sur un Nest Hub.

En dehors de Google Assistant, Google apporte à son service de recherche des modifications interactives très utiles. Par exemple, la société a mis en place un tableau périodique interactif auquel vous pouvez accéder par le biais des expériences de Google. Grâce à lui, vous pouvez réellement creuser dans les éléments et en apprendre davantage sur eux d’une manière à la fois amusante et utile.

J’ai pris beaucoup de plaisir à cliquer sur les différents éléments et à en apprendre davantage sur des choses comme la masse atomique d’un élément, son point de fusion, et à voir un modèle 3D de chaque élément, ce que je trouve particulièrement cool. Chaque élément sur lequel j’ai cliqué est également accompagné d’une courte information.

La recherche Google sur mobile bénéficie également d’une fonction de traduction en direct qui permet de se souvenir plus facilement d’un mot ou d’une phrase spécifique.

Family Bell est une fonctionnalité conçue pour rappeler à tous les membres d’un foyer quelque chose à l’aide de l’appareil Google Home. Désormais, Google a fait en sorte que vous puissiez utiliser Family Bell sur les appareils mobiles, et pas seulement sur les enceintes Nest. De plus, Google a fait en sorte que vous puissiez lancer des listes de contrôle pour votre famille sur le Nest Hub. Ainsi, lorsque vous avez un tas de choses que votre famille doit faire, cette fonctionnalité pourrait s’avérer utile.

De nouvelles fonctionnalités de Google Assistant conçues pour aider les familles

Les routines sont une autre fonctionnalité mise à jour aujourd’hui, car Google a annoncé que vous pouvez demander à Assistant de lancer automatiquement votre routine matinale dès que vous éteignez votre alarme. Lorsque vous êtes à moitié endormi le matin, il n’y a rien de mieux que d’automatiser toutes les choses que vous devez faire.

Reste à savoir si ces fonctionnalités seront réellement déployées en France.