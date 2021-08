Vous pouvez désigner jusqu’à 25 co-animateurs sur Google Meet

Google Meet améliore les contrôles de modération dans la dernière mise à jour, avec de nouvelles fonctions de sécurité et des contrôles d’accès rapide pour demander l’autorisation de rejoindre une réunion.

À l’avenir, vous pourrez désigner jusqu’à 25 co-animateurs dans une réunion Google Meet. Pour accéder à cette fonctionnalité, allez dans les paramètres de Google Meet -> Contrôles des hôtes et activez le bouton « Gestion des hôtes ». Une fois cette fonction activée, les hôtes et les co-animateurs peuvent limiter le nombre de personnes qui peuvent partager l’écran, envoyer des messages de chat, mettre tout le monde en sourdine en un seul clic, mettre fin à la réunion pour tous et contrôler qui peut rejoindre la réunion.

Pour ajouter un participant en tant que co-animateur, vous pouvez cliquer sur le menu à trois points à côté de la personne et choisir « Ajouter comme co-animateur ». La possibilité d’ajouter des co-animateurs est limitée aux clients de Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus et Teaching and Learning Upgrade.

Parallèlement à cela, Google a ajouté la possibilité de rechercher un participant. Ainsi, vous pouvez vérifier si une personne spécifique a rejoint la réunion ou vous pouvez la mettre en sourdine. À première vue, les étudiants ne vont probablement pas aimer cette fonctionnalité.

La fonctionnalité sera disponible à la fois sur Google Meet sur le Web et sur mobile.

Rechercher des participants à Google Meet

Google Meet étend également la disponibilité des contrôles d’accès rapide à la plupart des clients de Google Workspace. Grâce à cette fonctionnalité, les participants d’un même domaine n’auront pas à attendre l’approbation pour rejoindre la réunion.

En ce qui concerne la disponibilité, Google commencera à déployer toutes les fonctionnalités susmentionnées à partir du 16 août sur le Web et Android. Les utilisateurs d’iOS commenceront à les voir à partir du 30 août. Comme le note Google, il peut s’écouler jusqu’à 15 jours avant que la fonctionnalité n’apparaisse chez vous.