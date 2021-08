Samsung fait ses adieux aux iPhone avec la série Galaxy Watch 4

La plupart des smartwatches compatibles avec les smartphones Android offrent généralement une prise en charge de la plateforme iOS d’Apple également, mais la donne pourrait changer.

La nouvelle série Galaxy Watch 4 de Samsung fonctionne sous Wear OS, car les Sud-Coréens ont pris la décision surprenante d’abandonner leur propre système d’exploitation Tizen pour passer à une plateforme développée par Google.

À long terme, c’est certainement une bonne nouvelle pour l’avenir de Wear OS, mais d’un autre côté, il semble que la transition vers un système d’exploitation différent s’accompagne de plus de changements sous le capot. Parmi eux, c’est la fin de la prise en charge d’iOS. La nouvelle Galaxy Watch 4 ne pourra pas être couplée à un iPhone, et vous devrez donc vous contenter d’un appareil Android.

Les smartwatches de Samsung alimentées par Tizen prenaient auparavant en charge iOS, mais elles étaient assorties de nombreuses limitations. Cependant, il était au moins possible de synchroniser les appareils et d’utiliser une montre Samsung avec un iPhone, même si toutes les fonctionnalités n’étaient disponibles que sur Android.

Maintenant que la Galaxy Watch 4 débarque avec Wear OS, tout change et Samsung est prêt à abandonner même ce support limité pour iOS.

Adieu, iPhone !

Dans les spécifications officielles de la nouvelle smartwatch, vous verrez que la liste de compatibilité a été modifiée depuis la sortie de l’année dernière. L’omission flagrante ? La Galaxy Watch 4 est totalement dépourvue de support iOS, un détail que Samsung a confirmé à ArsTechnica tout en précisant que ce changement n’a aucun impact sur les anciennes smartwatches Galaxy. En d’autres termes, Samsung ne supprimera pas cette fonctionnalité sur ses produits Tizen.



Google explique qu’un smartphone est pris en charge pour l’appairage uniquement s’il est fourni avec les Google Mobile Services. En d’autres termes, seuls les appareils Android sont compatibles. « L’activation du dispositif n’est disponible qu’après la connexion à un smartphone prenant en charge Google Mobile Services (GMS). Veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour savoir si votre smartphone prend en charge Google Mobile Services (GMS). Les smartphones compatibles et les fonctions disponibles peuvent varier selon la région, l’opérateur et l’appareil », indique Samsung, qui ajoute que seuls les appareils Android 6 et plus récents sont pris en charge.

Cela dit, il convient de noter que la gamme Galaxy Watch 4 fonctionne avec une version modifiée de Wear OS 3 appelée One UI Watch 3, il est donc possible que cela cause des problèmes de compatibilité avec iOS qui ne seront pas présents dans les autres montres Wear OS 3.