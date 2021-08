by

L’iPhone 13 sera doté d’une plus grande batterie

Apple dévoilera ses nouveaux iPhone 13 le mois prochain et, naturellement, ceux-ci devraient être dotés d’améliorations substantielles, notamment de batteries plus grandes.

C’est ce que révèle le cabinet d’études TrendForce, qui affirme qu’Apple utilisera un nouveau design de circuit imprimé qui permettra de gagner de l’espace à l’intérieur. Et étant donné qu’Apple a plus d’espace sous le capot de ses nouveaux iPhone, il y a une chance que la société l’utilise pour d’autres améliorations bienvenues, y compris des batteries plus grandes.

Cela ne signifie pas nécessairement que l’iPhone 13 sera plus cher. TrendForce affirme que les mêmes prix que pour l’iPhone 12 seront appliqués. « L’iPhone 13 verra un changement dans sa carte de circuit de charge, qui passera de la conception précédente de PCB rigide-flexible à une nouvelle conception comprenant du SiP combiné à un PCB flexible. Le gain d’espace de ce nouveau design se traduira probablement aussi par une augmentation de la capacité de la batterie. En ce qui concerne les prix de détail, la série d’iPhone 13 devrait rester analogue à la série d’iPhone 12, en supposant qu’Apple soit en mesure de contrôler efficacement les coûts de fabrication, puisque les derniers modèles ne sont pas accompagnés de mises à niveau matérielles significatives. En raison de cette politique de prix agressive, les ventes d’iPhone devraient maintenir leur trajectoire de croissance pendant deux années consécutives », indique TrendForce.

Avec les rumeurs d’un nouvel écran LTPO et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour la gamme « Pro », on ne sait pas si des batteries plus grandes permettront d’augmenter l’autonomie ou simplement d’égaler les performances de la gamme actuelle.

En outre, la gamme d’iPhone 13 va se vanter d’un nouveau chipset Apple A15 gravé en 5 nm. Elle pourrait également étendre le support de la 5G mmWave à davantage de pays.

L’iPhone 13 pourrait être le plus gros rebond d’Apple à ce jour

Tous les iPhone seront dévoilés en septembre, et selon TrendForce, cela permettrait à l’entreprise de stimuler les ventes d’iPhone au cours du trimestre.

« En outre, comme la série d’iPhone 13 reviendra une fois de plus à une sortie en septembre, la livraison totale d’iPhone devrait subir une augmentation de 30 % en glissement annuel au 3T21, mais une diminution de 5 % en glissement annuel au 4T21. Ainsi, les ventes d’iPhone pour le deuxième semestre 21 dépasseront probablement les chiffres du deuxième semestre 20. En 2021, les iPhone devraient représenter 16,7 % de l’ensemble des expéditions de smartphones, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année dernière », estime le cabinet.

Apple dévoilera quatre modèles d’iPhone différents cette année, tous successeurs des modèles actuels.