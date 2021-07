Surface Book 4 : Microsoft prévoit-elle une refonte majeure à la manière d’Apple ?

Le nouveau brevet est comparable au clavier Magic Keyboard d’Apple, qui est actuellement livré en tant qu’accessoire pour l’iPad Pro. Là encore, ils commercialisent un « design flottant » avec un angle de vue réglable en continu . Il s’agit toutefois d’une housse de protection optionnelle avec un clavier intégré , analogue au Surface Type Cover. Le brevet de Microsoft, quant à lui, semble envisager une intégration directe dans le châssis de l’ordinateur portable ou du 2-en-1. Toutefois, les dessins ne montrent pas si l’écran peut être désarticulé ou complètement plat (mode tablette). Il permettrait également de tirer l’écran vers l’avant, plus près de l’utilisateur, ce qui faciliterait l’utilisation de l’écran tactile et du stylet.

Actuellement, le Surface Book est doté d’un écran détachable — qui se détache du clavier pour former une tablette autonome — tandis que le Surface Laptop adopte un format d’ordinateur portable plus traditionnel. Le design industriel très apprécié de Microsoft a évité tout changement majeur au cours de la durée de vie de la gamme Surface.

Le brevet de Microsoft, déjà déposé en janvier 2020 et publié en juillet 2021, est simplement intitulé « Computing Device Hinges ». Techniquement, ces derniers sont également mis en évidence, mais les dessins inclus laissent entrevoir un réalignement possible du portefeuille de produits Surface.