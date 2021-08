Windows 11 : le nouveau design n’a pas d’impact négatif sur les performances

by

Lorsque vous voyez Windows 11 pour la première fois, la principale chose qui attire votre attention est le changement visuel. Naturellement, la question qui vient immédiatement à l’esprit est de savoir si cet effet de transparence et ces coins arrondis auront un effet négatif sur les performances de votre ordinateur.

En effet, bien que Windows 11 apporte également diverses innovations fonctionnelles, il s’agit avant tout d’une refonte plus ou moins cohérente. Sous le capot, presque tout reste inchangé. La société de Redmond a maintenant affirmé que le nouveau design de Windows 11 n’aura pas d’impact négatif sur les performances.

La dernière fois que Microsoft a introduit une nouvelle conception nommée Metro, c’était avec Windows 8 ; au cours de l’existence de Windows 10, la société est ensuite passée au Fluent Design. En attendant, Windows 11 s’accompagne d’un nouvelle conception appelée Mica. La documentation officielle de Microsoft indique : « Mica est un matériau dynamique non transparent qui contient des fonds de conception et de bureau pour dessiner l’arrière-plan des fenêtres de longue durée comme les applications et les paramètres ».

Mica est, à proprement parler, une partie de Fluent et constitue l’un des changements de conception les plus importants de Windows 11. Avec de tels changements de conception, la question se pose toujours de savoir si cela a un impact négatif sur les performances. À cette fin, Microsoft écrit déjà que Mica est « conçu spécifiquement pour les performances des applications, en capturant l’arrière-plan du bureau une seule fois pour la visualisation ».

Néanmoins, le problème a également été soulevé lors d’une session de questions-réponses avec des développeurs de Microsoft, où il a été dit, comme le souligne Windows Latest, que Mica n’enregistre pas l’arrière-plan du bureau à chaque fois, mais qu’il « floute l’image une seule fois ».

Aucun impact

Selon Microsoft, « les performances sont notre priorité absolue, et nous voulons nous assurer que toutes ces nouvelles fonctionnalités (Mica et coins arrondis) sont super rapides et n’ont pas d’impact sur le système d’exploitation. Par exemple, Mica est spécifiquement conçu pour des performances supérieures à celles de l’acrylique ».

La société de Redmond a également mentionné que pour le nouveau design des coins, là encore les performances figurent en tête de liste des priorités : « Pour les coins arrondis, nous avons optimisé les performances de rendu de sorte que vous ne devriez pas remarquer de différence par rapport aux coins carrés ».

Le design de Windows 11

Microsoft a également profité de l’occasion pour écarter les rumeurs selon lesquelles certains composants du design de Windows 11 (comme le nouveau menu Démarrer et les coins arrondis) ont été inspirés par macOS d’Apple. « Un bon design a tendance à être similaire », a noté Kevin Gallo, responsable de la plateforme des développeurs chez Microsoft. « Nous apprenons les uns des autres, mais Fluent existe depuis longtemps ».

« Nous évoluons avec la façon dont les gens utilisent nos appareils — et cela change tout le temps. [Les éléments de conception] peuvent sembler familiers, mais notre objectif est qu’ils soient naturels et normaux ».

Si Mica et d’autres éléments Fluid Design ont déjà commencé à être intégrés dans les versions previews de Windows 11, le processus sera progressif, Microsoft va optimiser lentement son nouveau système d’exploitation. Ce n’est donc pas avant son lancement que les utilisateurs pourront découvrir le fruit de la nouvelle approche de Microsoft en matière de conception.