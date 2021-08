by

Instagram lance « Limites » pour bloquer les commentaires et DM indésirables

Instagram a fait parler de lui cet été après que des stars du football noir en Angleterre ont été bombardées de messages racistes suite à la défaite de leur équipe en finale de l’Euro 2020. Aujourd’hui, l’entreprise essaie d’empêcher certains de ces comportements de se reproduire avec l’introduction et l’expansion de trois fonctions de sécurité.

L’une d’entre elles s’appelle « Limites ». Cette fonctionnalité « Limites » est conçue pour aider à protéger spécifiquement les créateurs et les personnalités publiques de ce qu’elle appelle une « ruée de commentaires abusifs » et de messages directs qui accompagnent certaines publications très médiatisées.

En effet, l’activation de cette fonction empêche toute personne qui ne vous suit pas, ou qui vous a récemment suivi, de commenter ou d’envoyer un DM. Bien que bénéfique pour ces comptes très en vue, la fonctionnalité est disponible pour tout le monde dans le monde entier dès aujourd’hui, et Instagram souligne qu’elle sera probablement plus utile aux entreprises et aux créateurs qui s’attendent à une rafale de réponses.

Elle peut être activée à partir des paramètres de confidentialité.

Bien sûr, désactiver entièrement les commentaires ou les DM fonctionnerait également, mais Instagram indique que c’est une solution pour les personnes qui veulent toujours avoir la possibilité de s’engager positivement avec leur communauté. La société indique qu’elle « explore également des moyens » de suggérer de manière préventive aux gens d’activer cette fonction lorsqu’elle détecte un pic d’activité.

Les mots masqués

En outre, Instagram développe sa fonction de mots masqués lancée en avril, qui permet aux utilisateurs de filtrer automatiquement les DM contenant des mots, des phrases et des emoji offensants, en les reléguant dans un dossier masqué. La fonctionnalité dispose désormais d’une liste plus large de mots, d’emojis et de hashtags potentiellement offensants. Enfin, l’application émet des avertissements plus sévères aux personnes qui tentent de poster des commentaires offensants. (Ce type de message existait déjà, mais n’apparaissait que si quelqu’un tentait de poster plusieurs fois).

« Nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités protégeront mieux les gens de la vision de contenus abusifs, qu’ils soient racistes, sexistes, homophobes ou tout autre type d’abus », écrit l’entreprise dans un communiqué de presse. « Nous savons qu’il y a encore beaucoup à faire, notamment améliorer nos systèmes pour trouver et supprimer plus rapidement les contenus abusifs, et demander des comptes à ceux qui les publient ».

Le harcèlement raciste des stars du football — Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho — a poussé le prince William et le Premier ministre britannique Boris Johnson à s’exprimer, ainsi que la Fédération anglaise de football. Instagram devait clairement faire quelque chose, et ces nouvelles fonctionnalités peuvent offrir une certaine aide, au moins aux personnes qui les trouvent.