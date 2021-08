Start11 va permettre de personnaliser le menu Démarrer de Windows 11

Stardock a publié une nouvelle version de son application de personnalisation du menu Démarrer, cette fois avec des fonctionnalités qui sont spécifiquement destinées à Windows 11.

Comme vous le savez probablement déjà, Windows 11 est livré avec un nouveau design de menu Démarrer inspiré de Windows 10X, avec les principaux changements comprenant une nouvelle position sur l’écran et la disparition des tuiles dynamiques.

Microsoft affirme que le but de tous ces changements est de rendre le menu Démarrer globalement plus productif.

“Du nouveau bouton Démarrer et de la barre des tâches à chaque son, police et icône, tout a été intentionnellement fait pour vous donner le contrôle et apporter un sentiment de calme et de facilité. Nous avons placé le menu Démarrer au centre et facilité la recherche rapide de ce dont vous avez besoin. Le menu Démarrer utilise la puissance du cloud et de Microsoft 365 pour vous montrer vos fichiers récents, quelle que soit la plateforme ou l’appareil sur lequel vous les avez consultés auparavant, même si c’était sur un appareil Android ou iOS“, explique la société.

La nouvelle application de personnalisation du menu Démarrer de Stardock s’appelle Start11, et comme vous pouvez facilement le comprendre à la simple lecture de son nom, elle est spécialement conçue pour Windows 11.

Le menu Démarrer de Start11 dans le style de Windows 7 Le menu Démarrer moderne de Start11 avec des fonctionnalités classiques

La personnalisation

Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs dispositions du menu Démarrer, donc par exemple, si vous aimez le design du menu Démarrer de Windows 11, celui-ci est également disponible. Il va sans dire que les modes clair et foncé sont tous deux pris en charge, de sorte que vous pouvez activer celui que vous souhaitez pour aligner le menu Démarrer avec le reste du système d’exploitation.

La première version bêta est disponible dès aujourd’hui, et Stardock indique qu’elle travaille déjà sur plusieurs améliorations, notamment des options de style supplémentaires, la prise en charge de l’exécution de problèmes mathématiques dans la boîte de recherche, des fonctions de productivité améliorées, ainsi qu’une recherche plus rapide et des résultats plus détaillés.

L’application n’est pas disponible gratuitement, mais une version d’essai est proposée pour l’essayer avant de l’acheter.