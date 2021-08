Honor pourrait être interdit par les États-Unis, malgré sa séparation de Huawei

Cela porterait certainement un coup dévastateur à Honor si cela se concrétise , surtout si l’on considère que la marque se remet à peine d’une année 2021 tumultueuse, à la fois à cause de Huawei et de la pandémie.

Aujourd’hui, les politiciens susmentionnés, menés par Michael McCaul, affirment que Honor a été séparée de Huawei « dans le but d’échapper aux politiques américaines de contrôle des exportations destinées à empêcher que les technologies et les logiciels américains ne tombent entre les mains du Parti communiste chinois (PCC) ». Un porte-parole du ministère américain du Commerce a répondu aux politiciens républicains. Il a déclaré que l’agence apprécie ce point de vue. Il a également ajouté que le département « examine continuellement les informations disponibles afin d’identifier les ajouts potentiels à la liste des entités ».

Huawei a finalisé la vente de Honor à la fin de l’année dernière à un consortium composé de 30 entreprises censées être attachées à Honor. Il s’agissait clairement d’une stratégie visant à permettre à Honor d’avoir accès aux produits américains, le fabricant de smartphones ayant immédiatement conclu des accords avec des sociétés comme Qualcomm et Google et ainsi poursuivre ses activités comme si de rien n’était.

Huawei était presque sur le point de détrôner le géant des smartphones Samsung lorsque son destin a rapidement basculé après avoir été ajouté à la fameuse « Entity List » des États-Unis. Ne faisant même plus partie des cinq plus grandes marques de smartphones au monde, Huawei a vu nombre de ses entreprises et filiales interdites d’acheter ou de concéder des licences pour des produits américains, y compris des logiciels. Elle a également dû vendre Honor pour lui éviter de subir le même sort.