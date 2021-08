Microsoft Teams bénéficiera d’une nouvelle fonction de recherche baptisée « Top Hits »

En outre, étant donné le nombre croissant d’utilisateurs de Teams, Microsoft a même décidé d’intégrer Teams directement dans la barre des tâches de Windows dans son prochain système d’exploitation Windows 11. Ainsi, les utilisateurs pourront accéder instantanément à l’application de communication sur Windows 11, dès sa sortie dans le courant de l’année. Et comme l’environnement de travail mondial est davantage axé sur l’hybride, les fonctions améliorées de protection contre le phishing que Teams a également reçues sont plus que bienvenues.

Selon les rapports, outre cette couche supplémentaire dans la fonctionnalité de recherche dans Teams, Microsoft a également ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités de vidéoconférence à son application de communication. Il s’agit notamment de nouveaux modes tels que le mode Reporter, le mode Standout et le mode Side-by-Side. En outre, pour rendre la plateforme plus sécurisée, la société a également ajouté le chiffrement de bout en bout (E2EE).

Le géant de Redmond a récemment annoncé la fonction « Top Hits » pour Teams et a déclaré que cette fonction permettra aux utilisateurs de retrouver plus facilement que jamais le contenu qu’ils recherchaient auparavant. La nouvelle fonction de recherche est essentiellement une extension de la fonction de recherche basée sur l’IA déjà existante dans Teams.

Après avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités de chat personnel et d’appel vidéo à son application de communication Teams centrée sur le lieu de travail, Microsoft présente une nouvelle fonctionnalité de recherche universelle améliorée. La nouvelle fonction de recherche, baptisée « Top Hits », générera automatiquement des résultats de recherche pertinents pour les utilisateurs afin de les aider à trouver facilement des contacts, des fichiers et d’autres contenus stockés dans Teams .