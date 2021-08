Vous pouvez également choisir de l’activer et de le désactiver respectivement en fonction du lever et du coucher du soleil.

Comme le rapporte Tom Warren de The Verge, le mode Nuit est actuellement disponible pour les Xbox Insiders inscrits dans le canal Alpha Skip-Ahead. Quant à toutes les fonctionnalités qu’il offre, il y a beaucoup de bonnes choses. Vous pouvez non seulement réduire l’intensité de votre écran, mais aussi personnaliser la luminosité de la LED du bouton d’alimentation de votre console et de votre manette.