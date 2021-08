Google lance sa nouvelle sonnette Nest Doorbell et la caméra Nest Cam

Nest a lancé un quatuor de nouveaux produits pour la maison connectée, avec une nouvelle caméra Nest Cam, une nouvelle sonnette Nest Doorbell, une nouvelle Nest Cam filaire et une nouvelle Nest Cam avec projecteur, qui apportent un nouveau style et davantage d’intelligence embarquée. La nouvelle gamme d’appareils de sécurité pour la maison connectée comprend une augmentation de l’apprentissage automatique embarqué, ce qui permet de traiter les données sur l’appareil plutôt que dans le cloud.

Il s’agit d’un double avantage, comme le souligne l’entreprise détenue par Google. D’une part, cela signifie davantage de sécurité : toutes les images, par exemple, sont chiffrées à la fois en transit et une fois stockées, et des éléments tels que les déclencheurs de mouvements et de personnes sont traités localement. D’autre part, cela signifie également que Nest peut offrir des fonctionnalités plus avancées — telles que des notifications plus intelligentes — sans nécessiter un abonnement à Nest Aware.

La nouvelle plateforme utilise un apprentissage automatique qui fonctionne sur deux fois plus de pixels et à une fréquence d’images deux fois plus élevée que les anciens modèles. Elle peut, par exemple, distinguer plusieurs objets en même temps, et faire la différence entre des éléments tels que des véhicules en mouvement ou à l’arrêt, des personnes et des animaux, des paquets, etc. Il peut ignorer des éléments tels que les branches agitées par le vent, de sorte que les alertes de mouvement — et les enregistrements — que vous recevez sont plus utiles.

Ces notifications vous conduisent à l’application Google Home, où Nest essaie de faire changer d’avis les utilisateurs. Plutôt que dans l’application Nest, c’est là que vous trouverez désormais l’interface Sightline 2.0, le flux de Home avec des événements prioritaires sélectionnés — comme les livraisons de colis — ainsi que l’historique complet de la maison. Il existe également un filtrage, par type d’événement et plus encore, ainsi que des zones d’activité qui peuvent être configurées pour déclencher des alertes et des enregistrements uniquement lorsque des mouvements et autres se produisent dans ces parties de la scène. Comme auparavant, vous bénéficiez de plus de fonctionnalités si vous souscrivez à un abonnement Nest Aware ou Nest Aware Plus.

Les quatre nouveaux modèles prennent en charge des fonctions telles que le HDR, qui, selon Nest, a été réglé ici pour obtenir des détails plus nets dans toute une gamme d’environnements. Plus utile encore, il est désormais possible d’enregistrer jusqu’à une heure de vidéo locale. Cela signifie que, même si votre connexion Internet est interrompue, les caméras continueront à enregistrer des séquences. Selon Nest, le stockage hors ligne est suffisant pour une semaine d’événements, sur la base d’une utilisation traditionnelle, et ils sont tous téléchargés lorsque la connexion Internet est rétablie.

En ce qui concerne l’alimentation, la moitié des nouveaux modèles Nest peuvent être alimentés par des batteries. L’application Google Home comporte désormais un onglet qui indique la charge restante non seulement en pourcentage, mais aussi en jours, semaines et mois, ce qui permet de mieux comprendre le niveau de charge restant. Il existe également des options permettant d’optimiser l’autonomie de la batterie et de limiter les notifications à certaines zones d’activité, ainsi qu’un profil d’utilisation de la batterie qui équilibre la puissance et les performances. L’application Google Home envoie des notifications lorsqu’il est temps de recharger la batterie et peut passer en mode d’économie automatique de la batterie lorsque les niveaux sont faibles, afin de prolonger l’autonomie.

Nest Doorbell

La nouvelle sonnette Nest Doorbell est une option plus élégante et plus facile à installer que le précédent modèle. Elle fonctionne désormais sur batterie, mais avec l’option d’une installation filaire si vous disposez d’un câblage préexistant, elle se positionne plus facilement sur un cadre de porte. Selon Nest, la batterie rechargeable a une autonomie d’environ deux mois et demi d’utilisation typique, sur la base de 13 à 16 événements par jour.

Dès la sortie de l’emballage, vous disposez de quatre types d’alertes intelligentes : colis, personne, animal et véhicule. Vous disposez également de 3 heures d’historique des événements et de la prise en charge des zones d’activité. Avec un abonnement à Nest Aware, vous bénéficiez de la détection des visages familiers et de 30 jours d’historique des événements. La caméra HDR prend en charge un zoom 6x et dispose d’un champ de vision plus grand de 3:4 pour voir des choses comme les paquets qui sont proches sur le pas de la porte.

Elle s’intègre à un carillon existant, ainsi qu’à vos enceintes Nest et à vos écrans connectés. Il existe quatre coloris — Snow, Ivy, Linen et Ash — et Nest inclut le remplacement gratuit en cas de vol si quelqu’un d’autre que le propriétaire profite de la facilité d’enlèvement de l’appareil. Son prix est de 199,99 euros, et elle sera mise en vente le 24 août.

Nest Cam (batterie)

La nouvelle Nest Cam est conçue pour fonctionner à l’extérieur ou à l’intérieur, et fonctionne sur batterie ou sur secteur. Même le support est en option (29,99 euros), la caméra étant également conçue pour être fixée au mur, et Nest propose un panneau solaire en option pour un positionnement encore plus pratique. L’ensemble est résistant aux intempéries — Nest affirme que son support magnétique a résisté à un vent de catégorie 2 — et a une autonomie de 3 mois sur la base de 9 à 12 événements enregistrés par jour.

L’appareil est livré avec trois types d’alertes — personne, véhicule et animal — et des zones d’activité, ainsi que trois heures d’historique vidéo des événements. Pour plus d’enregistrements HDR 1080p, vous devrez souscrire un abonnement à Nest Aware.

Comme la sonnette Nest, son prix est de 199,99 euros ; un câble étanche de 5 m coûte 34,99 euros, ou un câble de 10 m coûte 39,99 euros. Nest propose également un support antivol (14,99 euros), avec remplacement gratuit en cas de vol. Il sera mis en vente le 24 août.

Nest Cam (filaire)

Première caméra de Nest à moins de 100 dollars, la Nest Cam (filaire) est destinée à un usage intérieur uniquement et n’est pas aussi résistante aux intempéries que ses consœurs. Son prix est de 99,99 dollars et elle est disponible en quatre coloris, dont une avec une base en bois véritable.

Le câble est conçu pour serpenter vers le bas à travers la base pour garder les choses élégantes, et contrairement à la Nest Cam, elle est uniquement filaire. Il sera mis en vente plus tard en 2021. Malheureusement, pas d’information sur un lancement en France.

Nest Cam avec projecteur

Analogue à la Nest Cam, en ce sens qu’elle est conçue pour être placée à l’extérieur, mais dépendante de connexions filaires comme la Nest Cam Indoor, la Nest Cam avec projecteur est la première caméra de Nest à inclure une lumière de sécurité LED. Elle peut déclencher ces lumières chaque fois que la Nest Cam voit une activité, sur la base des mêmes critères et du même traitement sur l’appareil que ceux utilisés pour les notifications intelligentes.

Cela devrait permettre de réduire le nombre de fois où les lumières s’allument juste parce qu’un arbre a bougé dans le vent ou qu’une voiture est passée, tout en ajoutant de la sécurité si quelqu’un descend dans votre allée la nuit. Son prix est de 279,99 dollars, et Nest dit qu’il est « à venir ». Malheureusement, pas d’information sur un lancement en France.