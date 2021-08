Pour le moment, vous ne pouvez plus essayer Windows 365 gratuitement

Microsoft vient d’annoncer les prix et de mettre Windows 365 en vente, et la société a déjà retiré les inscriptions aux essais gratuits en raison de la forte demande. Il n’a fallu qu’une journée à Microsoft pour atteindre le maximum de gratuités, ce qui est assez impressionnant.

Malheureusement, Microsoft n’a pas annoncé quand elle rouvrirait les inscriptions aux essais gratuits de Windows 365, donc si vous avez manqué ses débuts, vous devrez être patient.

Dans un tweet, Scott Manchester, directeur de la gestion du programme Windows 365, a déclaré : « Nous avons constaté une réponse incroyable à #Windows365 et nous devons mettre en pause notre programme d’essai gratuit pendant que nous provisionnons des capacités supplémentaires ».

We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh

— Scott Manchester (@RDS4U) August 3, 2021