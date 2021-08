Google dévoile les premiers détails des Pixel 6 et 6 Pro, et sa puce Tensor

Au cas où vous l’auriez manqué, Google a publié aujourd’hui ses premiers teasers pour les prochains smartphones Pixel 6 et le flagship, le Pixel 6 Pro. Révélant des détails clés sur le nouveau look saisissant du Pixel 6, l’IA, et le tout premier System-on-Chip (SoC) de Google connu sous le nom de « Tensor » qui alimentera ces appareils.

Bien que ce ne soit pas une annonce pour le Pixel 6 lui-même, Google a confirmé que les deux smartphones arrivent cet automne, ce qui correspond à plusieurs fuites et rumeurs que nous avons entendues dernièrement. Quant au teaser, nous avons obtenu quelques photos montrant l’étonnant nouveau design, que les utilisateurs vont soit aimer soit détester, ainsi que des détails sur le capteur d’empreintes digitales à l’écran et ces énormes caméras à l’arrière.

Voici quelques spécifications confirmées par Google (tailles d’écran et quantité de caméras) ainsi que des informations provenant de précédentes fuites.

Bien que ces spécifications ne soient pas confirmées, il y a de fortes chances que nous voyions quelque chose d’analogue arriver plus tard cet automne. Et si vous regardez de près dans la vidéo de teasing de Google ci-dessus, l’heure et la date de 9 h 30 ont été montrées à plusieurs reprises, faisant peut-être allusion à une date de lancement le 30 septembre.

La plupart des informations révélées aujourd’hui concernent le nouveau System-on-Chip (SoC) Tensor qui alimentera les smartphones, sans parler de l’apprentissage automatique (ML) et de l’intelligence artificielle (IA) sur les appareils.

L’un des grands avantages d’un processeur conçu en interne est que Google peut affiner le logiciel et le matériel afin qu’ils fonctionnent plus étroitement ensemble pour une meilleure expérience. Le géant de la recherche affirme que les modèles d’IA et de ML fonctionnent directement sur le smartphone. De plus, la puce Tensor améliorera considérablement les performances globales du téléphone et de la caméra, sans parler de l’amélioration des commandes vocales, de la dictée, de la traduction et du sous-titrage.

The highlight of Tensor is that it can process Google’s most powerful AI and ML models directly on #Pixel6.

You’ll see a transformed experience for the camera 📷, speech recognition 🗣️ and many other Pixel 6 features.

(6/13)

—Made By Google (@madebygoogle) August 2, 2021