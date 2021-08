Microsoft annonce de nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass en août

Microsoft a révélé plus tôt ce mois-ci un tas de nouveaux jeux à venir sur Xbox Game Pass en août, et maintenant elle est de retour avec une autre liste de titres qui vont rejoindre son service de streaming de jeux à partir d’aujourd’hui.

Le premier sur la liste est Humankind, le nouveau jeu de stratégie 4X d’Amplitude Studios, qui est maintenant disponible gratuitement pour tous les abonnés Xbox Game Pass sur PC. Si vous aimez les jeux comme Civilizations, Humankind devrait vous plaire.

Ensuite, trois jeux EA seront disponibles sur le cloud : Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront II, et Star Wars Jedi: Fallen Order. Ces jeux sont déjà disponibles sur PC et consoles Xbox, mais si vous voulez y jouer sur votre smartphone, vous pouvez le faire dès aujourd’hui.

Recompile est une aventure de piratage atmosphérique, inspirée de Metroidvania, qui rejoindra le Xbox Game Pass le 19 août et sera disponible sur PC, Xbox Series X/S et cloud (désolé pour les propriétaires de Xbox One).

Train Sim World 2 est un autre titre intéressant qui arrivera sur le Xbox Game Pass (cloud, console et PC) le 19 août. Il s’agit de l’une des simulations de train les plus avancées, donc si vous voulez apprendre à conduire une locomotive, vous pourrez commencer à jouer à Train Sim World 2 le 19 août. Il est également intéressant de noter que le développeur Dovetail lancera également l’extension Rush Hour demain, une raison de plus de faire un tour dans le jeu.

Le très attendu thriller interactif Twelve Minutes, avec les voix de James MacAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe, sera disponible sur le Xbox Game Pass le premier jour. Cela signifie que le jeu sera jouable sur le cloud, la console et le PC le 19 août.

Des jeux disponibles dès aujourd’hui

Le 25 août, Psychonauts 2 de Double Fine sera également disponible sur le Xbox Game Pass. Ce jeu de plateformes et d’aventures au style cinématographique peut être joué sur PC, consoles ou cloud, et ceux qui ont déjà décidé de l’essayer peuvent le préinstaller dès aujourd’hui.

Enfin, nous avons Myst, un autre jeu qui rejoindra le Xbox Game Pass le jour de son lancement. Ce jeu d’aventure mystérieux mettra sûrement au défi même les esprits les plus brillants.