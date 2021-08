Microsoft Teams bénéficie d’une meilleure protection contre le phishing

Afin de mieux protéger les utilisateurs de Microsoft Teams contre les attaques de phishing basées sur des liens, Microsoft a annoncé que les liens sécurisés de Microsoft Defender pour Office 365 sont désormais disponibles dans son logiciel de vidéoconférence.

Que vous travailliez à domicile ou que vous soyez déjà retourné au bureau, l’avenir du travail exige que les utilisateurs soient protégés des dernières menaces, où qu’ils soient, afin qu’ils puissent travailler de n’importe où.

À partir d’aujourd’hui, les organisations disposant de Microsoft Defender pour Office 365 peuvent protéger davantage les utilisateurs de Microsoft Teams contre les attaques de phishing malveillantes qui sont souvent menées à l’aide d’URL armées.

Ce qui distingue Safe Links des autres solutions de sécurité, c’est le fait qu’il analyse les URL au moment du clic pour s’assurer que les utilisateurs sont protégés par les dernières informations de Microsoft Defender.

Le travail hybride étant appelé à perdurer, les employés utilisant des outils de collaboration en ligne doivent s’assurer qu’ils sont protégés contre les dernières menaces, tant à la maison qu’au bureau.

Microsoft s’engage à protéger tous les utilisateurs d’Office 365 contre les menaces visant la messagerie électronique et les outils de collaboration. Toutefois, cela signifie qu’il faut aller au-delà de la messagerie pour protéger OneDrive, SharePoint, Office, Microsoft Teams et d’autres outils du géant des logiciels. Defender for Office 365 offre une couverture complète contre une grande variété de menaces, notamment les logiciels malveillants et la compromission des e-mails professionnels (BEC), en plus du phishing.

Safe Links, une fonctionnalité essentielle de Defender for Office 365

Depuis son introduction en 2015, Safe Links est resté une fonctionnalité essentielle de Defender for Office 365. L’outil de sécurité se distingue en fournissant une vérification des URL au moment du clic, en analysant les sites Web à la recherche de contenu potentiellement malveillant et en les évaluant à nouveau lorsqu’un utilisateur clique dessus. Selon un nouveau billet de blog de Microsoft, ses systèmes de détection découvrent chaque mois près de 2 millions de charges utiles distinctes basées sur des URL, qui sont utilisées par les cybercriminels pour mener des campagnes de phishing d’identifiants.

La raison pour laquelle la vérification du temps de clic est si importante est que les attaquants envoient souvent leurs courriels de phishing avec des liens bénins qui sont ensuite modifiés pour pointer vers un site malveillant une fois que le courriel a pu contourner l’antivirus et les autres logiciels de sécurité de l’utilisateur. Grâce à l’inspection au moment du clic, Safe Links est capable de vérifier un lien à la livraison et de le revérifier une fois qu’il a été cliqué. Si le lien est malveillant, l’utilisateur est empêché d’accéder à un site, tandis que s’il est inoffensif, il est autorisé à poursuivre sa visite.

Safe Links est désormais disponible dans Microsoft Teams et les organisations disposant de Microsoft Defender for Office 365 peuvent activer cette nouvelle fonction de sécurité en configurant une politique Safe Links dans le portail Microsoft 365 Defender.