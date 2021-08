Les principales spécifications du Mi MIX 4 ont été dévoilées sur la TENAA

by

by

La gamme phare de Xiaomi comprend la série Mi MIX qui est livrée avec des spécifications haut de gamme, mais est principalement connue pour les expériences que Xiaomi fait avec le design.

Il est rapporté que la société devrait organiser un événement en Chine ce mois-ci où elle dévoilera quelques produits, notamment MIUI 13, la Mi Pad 5 ainsi que le Mi MIX 4.

Alors que le précédent smartphone Mi MIX était le tout premier smartphone pliable de Xiaomi, qui est resté un Concept Phone, le Mi MIX 4 de cette année devrait venir dans un design conventionnel. Si l’on en croit les rumeurs, ce smartphone pourrait être le premier smartphone de Xiaomi avec une caméra sous l’écran.

Bien que cette technologie de caméra de nouvelle génération ait été utilisée dans quelques smartphones de ZTE, vous pouvez faire confiance à Xiaomi pour démocratiser cette technologie en lançant le smartphone sur les marchés du monde entier. Cela dit, le Mi MIX 4 a récemment été repéré sur le site de certification de la TENAA révélant quelques détails clés et laissant également entendre que le smartphone approche effectivement de son cycle de lancement.

Puisque le Mi MIX 4 va être un flagship, il ne fait aucun doute qu’il prendra en charge la connectivité 5G et le listing de la TENAA le confirme. Le smartphone fonctionnera sous Android avec la surcouche personnalisée MIUI de Xiaomi et sera un appareil double SIM.

De la 5G également ?

Il est également précisé que le smartphone sera disponible dans au moins deux variantes – 8 Go et 12 de RAM couplés à 256 Go de stockage interne. Xiaomi utilisera un écran personnalisé sur ce smartphone avec une résolution 2K.

Pour offrir une expérience sans encoche, Xiaomi travaillerait sur une caméra sous l’écran. Cependant, alors que la société avait teasé une telle configuration de caméra frontale plus tôt, la société était occupée à peaufiner ses performances selon les rapports. Nous avions vu la première génération de caméra sous l’écran du ZTE Axon offrir des résultats médiocres avec des couleurs plutôt ternes.

On s’attend à ce que le smartphone soit équipé d’une puissante caméra arrière et les précédents rapports laissent entendre que le smartphone pourrait emprunter des indices de conception au Mi 11 Ultra. Ces rapports suggèrent que la configuration de la caméra arrière pourrait être logée un gros bloc de caméra.

Pas de caméra frontale mais un écran secondaire ?

Certains rapports laissent entendre que le Mi MIX 4 pourrait même ne pas avoir de caméra frontale, mais un écran secondaire comme le Mi 11 Ultra, légèrement plus grand. La présence d’un écran secondaire plus grand peut aider les utilisateurs à prendre de meilleurs selfies et probablement à faire des appels vidéo facilement.

Comme tous ces détails sont basés sur des rumeurs et des fuites, nous devrons attendre que la société révèle les caractéristiques ou annonce le smartphone lui-même.