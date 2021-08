Le S Pen Pro compatible avec le Galaxy Z Fold 3 pourrait être compatible Bluetooth

Des détails ont finalement filtré sur le nouveau stylet le plus avancé de Samsung, le S Pen Pro, qui pourrait être compatible avec l’écran du Galaxy Z Fold 3, dont le lancement est prévu lors du Samsung Unpacked le 11 août.

Le S Pen Pro n’est pas un secret — Samsung a elle-même révélé le stylet, suggérant qu’il serait lancé avec le Galaxy S21 Ultra. Bien que ce smartphone haut de gamme n’ait pas été lancé avec le S Pen Pro, nous n’en avions pas entendu parler jusqu’à début juillet, lorsqu’une rumeur l’a associé au Galaxy Z Fold 3.

Mais la nouvelle information, tweetée par le leaker Chun, comprend des informations cruciales qui sont importantes si elles sont vraies : contrairement au S Pen analogique qui a été lancé avec le Galaxy S21 Ultra, le S Pen Pro pourrait contenir une connectivité Bluetooth comme celle des S Pen qui sont livrés avec le Galaxy Note 20 et la Galaxy Tab S7+. On peut supposer que cela signifie des commandes gestuelles et des fonctionnalités de télécommande.

Selon le tweet de Chun, le S Pen Pro aura la même pointe de 0,7 mm et 4 096 points de pression que le stylet S Pen du S21 Ultra, mais il sera également utilisable sur l’écran pliable du Galaxy Z Fold 3, se chargera manuellement par USB-C et se fixera magnétiquement à l’arrière de certains étuis de téléphone. On peut supposer qu’il ne s’agira pas d’une recharge sans fil, comme celle du stylet S Pen lorsqu’il est fixé à la tablette Tab S7, mais on peut espérer.

Il sera également vendu à « environ 70 dollars au Royaume-Uni », ce qui pourrait signifier soit 70 euros voir plus en France. Dans tous les cas, il coûtera plus cher que le S Pen standard à 39,99 euros.

S Pen Pro:

0.7 mm tip

4096 pressure points

Can be used with Z Fold3 without damaging the screen

Charges via USB C

Attaches magnetically with a few cases at the back of phones

Price around 70 bucks in the UK? https://t.co/qed83EZ936 pic.twitter.com/IKLzXqA0KZ —Chun (@chunvn8888) July 27, 2021

Améliorer la productivité

Alors que nous avions entendu que le Galaxy Z Fold 3 serait lancé avec le support du stylet S Pen, suggérant que Samsung positionnait le pliable comme une sorte de remplacement du Galaxy Note 21, un cadre de l’entreprise a récemment confirmé que le Z Fold 3 avait officiellement remplacé le téléphone avec stylet, au moins pour la gamme 2021.

Cela n’a peut-être pas réconforté les fans de la gamme Galaxy Note, qui ne sont probablement pas impatients de payer potentiellement deux fois le prix de lancement d’un Galaxy Note 20+ pour obtenir la fonctionnalité de stylet dans un Z Fold 3 pliable.

Mais un S Pen Pro pourrait adoucir quelque peu l’affaire. Lorsque Samsung l’a présenté plus tôt dans l’année, le stylet S Pen Pro avait l’air plus grand et plus facile à manipuler, avec ce qui pourrait être plusieurs boutons dessus. Associé aux avantages qui ont fait l’objet d’une fuite, comme le Bluetooth et la fixation magnétique aux étuis de téléphone, le S Pen Pro pourrait rendre le Galaxy Z Fold 3 un peu plus acceptable pour les fans de Galaxy Note soucieux de productivité.