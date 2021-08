OPPO devrait dévoiler sa technologie de charge magnétique analogue à MagSafe

Le système de charge et d’accessoires MagSafe basé sur un aimant était l’une des nouvelles fonctionnalités introduites par Apple avec l’iPhone 12, et nous commençons maintenant à voir les fabricants de smartphones Android proposer leurs propres alternatives.

OPPO semble être le dernier fabricant à se joindre à la fête et pourrait lancer sa propre technologie de charge magnétique, comme le montrent les rendus non officiels de Oyprice. Bien sûr, il est impossible de définir précisément la véracité de ces images, il faut donc les considérer avec un certain degré de prudence, mais il ne serait pas surprenant que OPPO cherche à élargir son offre d’accessoires de cette manière.

Les images montrent un chargeur épuré de forme circulaire, avec un petit port USB-C pour les besoins de la connexion du chargeur sur le secteur. Pour l’instant, nous n’avons pas d’autres spécifications ou d’autres détails — comme le type de vitesse de charge qui pourrait être offert.

À moins que OPPO ne dévoile ce sur quoi il travaille dans un proche avenir, realme va lancer sa propre version de MagSafe dans le monde. Elle s’appelle MagDart, et nous nous attendons à la voir apparaître aux côtés du Realme Flash le 3 août. realme a suggéré que sa technologie MagDart pourrait dépasser certaines solutions filaires en termes de vitesse de charge, donc je reste très impatient de voir ce qui est proposé — même si on ne sait pas encore si ces appareils seront disponibles à l’international.

Lorsque vous considérez que realme a commencé comme une sous-marque de OPPO, il est logique qu’ils vont encore partager certaines technologies — et ce sur quoi OPPO travaille pourrait bien finir par être très analogue à MagDart lorsque nous pourrons le voir.

Avant nous verrons realme et sa technologie MagDart

Les chargeurs magnétiques à clip existaient avant l’iPhone 12, mais Apple a fait ce qu’elle a tendance à faire en rendant la technologie plus pratique et plus fiable qu’auparavant, et en la conditionnant d’une manière qui va séduire les consommateurs.

Les attaches magnétiques utilisées par MagSafe sont utilisées pour toute une série d’accessoires, mais ce sont les accessoires de charge sans fil qui ont dominé jusqu’à présent en termes de produits portant la marque MagSafe. Les vitesses de charge sans fil atteignent 15 W avec la connectivité MagSafe, ce qui n’est pas le plus rapide du marché, mais qui est au moins respectable. Nous nous attendons à ce que ce sur quoi realme et OPPO travaillent aille plus loin en termes de vitesse de charge.