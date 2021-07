Trois smartphones Motorola de la gamme Edge 20 disponibles à partir de 369 €

Comme prévu, Motorola poursuit son retour aux flagships pour la deuxième année consécutive avec l’annonce mondiale aujourd’hui des Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite. Le Edge 20 Pro haut de gamme comprend un téléobjectif de type périscope pour la première fois dans un appareil Motorola et intègre un processeur Snapdragon 870.

Les trois appareils prennent en charge la connectivité 5G sub-6GHz, offrent des caméras arrière avec un capteur principal de 108 mégapixels et comprennent des écrans OLED de 6,7 pouces avec des taux de rafraîchissement rapides. Ils arriveront en France à partir du 3 septembre.

Proposé au prix de 699 €, le Motorola Edge 20 Pro est livré avec de nombreuses caractéristiques communes à la classe de milieu de gamme premium, notamment une face avant en Gorilla Glass 5, un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz et 12 Go de RAM avec son puissant processeur Snapdragon 870 de Qualcomm. Son capteur photo arrière principal utilise un capteur de 108 mégapixels de 1/1,52 pouce et une ouverture de f/1,9, des spécifications qui correspondent à celles de l’appareil photo Edge Plus de l’année dernière. Il y a aussi un nouveau téléobjectif 5x de 8 mégapixels de type périscope avec stabilisation optique de l’image. Une caméra ultra-large de 16 mégapixels fait double emploi avec la caméra macro, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels à l’avant.

Néanmoins, quelques spécifications restent en retrait des flagships, quelque chose de courant pour Motorola. Pour commencer, la firme ne s’engage qu’à une seule mise à jour du système d’exploitation pour l’appareil, qui est livré avec Android 11. La batterie d’une capacité de 4 500 mAh peut être chargée par le biais d’une recharge filaire rapide de 30 W, mais la recharge sans fil n’est pas prise en charge.

Et son classement IP52 signifie qu’il est protégé contre les éclaboussures d’eau, mais n’est pas garanti pour survivre à une immersion totale comme le Samsung Galaxy S21 classé IP68.

Edge 20 et Edge 20 Lite

Le Edge 20, au prix de 499 €, est équipé du même écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz (mais uniquement du Gorilla Glass 3 en façade), mais il est doté d’un processeur Snapdragon 778. Au lieu du zoom périscopique, il propose un téléobjectif 3x stabilisé de 8 mégapixels, mais ses capteurs photo principal et ultra-large sont identiques à ceux du 20 Pro.

Le Edge 20 Lite, le plus abordable, est proposé au prix de 369 €. Il utilise un processeur MediaTek Dimensity 5G-B, comprend un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz plus lente mais toujours aussi rapide, ne possède pas de caméra téléobjectif et est équipé d’une batterie plus puissante de 5 000 mAh. Il conserve la norme IP52 des deux autres appareils et inclut toujours la charge rapide de 30 W.