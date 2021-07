De nouveaux rendus du Galaxy Z Fold 3 le montrent tous les angles

by

L’un des smartphones les plus attendus de Samsung que les fans attendent avec impatience est le Galaxy Z Fold 3. Le smartphone phare pliable doit être lancé le 11 août, et avant ce lancement, nous avons quelques détails qui ont fait surface par diverses fuites.

Maintenant, quelques rendus supplémentaires du Galaxy Z Fold 3 ont fuité, montrant presque tous les angles du smartphone.

Les images divulguées sont apparemment des images marketing de l’appareil montrant le smartphone dans la couleur Phantom Black. Les images montrent le smartphone ouvert et posé à plat, mettant en évidence l’écran avant et l’arrière de l’appareil. À l’arrière de l’appareil, nous voyons un trio de capteurs de caméra et un flash LED avec ce qui semble être un bouton de volume sur le bord à gauche des caméras.

La charnière à l’extérieur a un petit écart, et l’écran avant mesure 6,2 pouces, ce qui le met au même niveau que les autres smartphones standard disponibles. Comme on peut s’y attendre, lorsqu’il est ouvert à plat à l’intérieur, il y a un seul grand écran sans charnière visible. Les rumeurs suggèrent que le bloc de triple caméras à l’arrière de l’appareil est un trio de capteurs de 12 mégapixels.

Les nouveaux rendus montrent également que l’avant du smartphone semble avoir une paire de caméras frontales. La caméra frontale sur l’écran de couverture de l’appareil aurait une résolution de 10 mégapixels, avec une autre caméra frontale dont la rumeur dit qu’elle se trouve sous l’écran offrant une résolution de 4 mégapixels.

Un smartphone phare

En outre, les rumeurs suggèrent que l’appareil sera équipé d’une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, l’actuelle puce phare qui équipe la majorité des flagships du marché, et de 12 gigaoctets de RAM.

Les précédentes rumeurs ont suggéré une possible capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go. En fin de mois, il a été officiellement confirmé que le Galaxy Z Fold 3 serait livré avec le support du S Pen. Alors que la résistance à la poussière et à l’eau était un problème pour les tout premiers smartphones pliables en 2019, les nouveaux modèles seraient classés pour survivre aux deux. Des rumeurs antérieures ont suggéré que le Galaxy Z Fold 3 avait un indice IPX8.