La production du Galaxy S21 FE aurait repris

Ce n’est plus un secret que le prochain grand événement de Samsung braquera les projecteurs sur ses smartphones pliables, surtout depuis qu’elle a officiellement révélé le thème de son événement Unpacked 2021 le mois prochain. D’autres produits y seront également annoncés, comme la première smartwatch Wear OS de Samsung, mais les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 accapareront sans doute la majorité de l’attention. Cependant, un appareil attendu pourrait ne pas arriver à temps pour l’événement, mais ceux qui sont plus intéressés par le Galaxy S21 FE pourraient reprendre espoir avec cette dernière rumeur.

Le Galaxy S21 FE s’annonçait comme un flagship Samsung très tentant. Avec un prix inférieur à celui du modèle de base Galaxy S21, le « Fan Edition » offrirait toujours les caractéristiques essentielles des flagships de 2021 de Samsung, bien qu’avec quelques compromis dans les matériaux et les composants. Malheureusement, de récentes informations révèlent que le smartphone pourrait être la plus grande victime de Samsung dans la pénurie actuelle d’approvisionnement en puces.

Initialement prévue pour faire ses débuts aux côtés des appareils pliables de troisième génération de Samsung, la production du Galaxy S21 FE aurait été mise en attente en raison de cette pénurie. Cela signifierait que le smartphone arriverait en retard ou, dans le pire des cas, serait même annulé. Heureusement, cela ne semble pas être le cas.

Selon Roland Quandt, la production du Galaxy S21 FE est de nouveau sur les rails. Bien sûr, cela laisse encore quelques questions sans réponse, comme la fenêtre de lancement réelle du smartphone.

Samsung Galaxy S21 FE production is now officially back on track. — Roland Quandt (@rquandt) July 26, 2021

Encore une fois, le Galaxy S20 FE de l’année dernière a également eu son propre parcours indépendant du Galaxy Note 20. Samsung pourrait encore l’annoncer le mois prochain à son événement Unpacked, mais avec une date de lancement fixée plus tard dans l’année.

Un lancement très limité

Cependant, la question la plus importante est la disponibilité du smartphone sur le marché. Des rumeurs récentes indiquent un lancement très limité aux États-Unis et en Europe, ce qui réduit ses chances de succès.

Il y a aussi la rumeur d’un passage aux puces Exynos, bien que cela puisse aussi signifier une plus grande disponibilité sur d’autres marchés où l’on trouve souvent la puce de Samsung.