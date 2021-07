Samsung annonce l’événement Unpacked 2021 pour le 11 août

L’événément Galaxy Unpacked de Samsung a enfin une date officielle, puisque la société confirme que les rumeurs d’un événement le 11 août sont vraies. Vous pourrez assister à l’événement virtuel Galaxy Unpacked le mercredi 11 août à 16 heures, heure française.

Samsung permet également à ses potentiels clients de réserver le prochain produit phare à partir d’aujourd’hui. Les clients qui décident de réserver tôt bénéficieront d’un crédit de reprise allant jusqu’à 200 dollars sur un ancien appareil, d’une offre spéciale de précommande non spécifiée et de 12 mois de Samsung Care+ à un tarif réduit.

L’invitation à l’événement Galaxy Unpacked n’est pas une surprise, car nous avons eu beaucoup d’informations sur le lancement prévu par Samsung des Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Watch 4 Active et des Galaxy Buds 2. L’invitation indique clairement que les smartphones pliables sont définitivement prévus.

Il a également été question du Galaxy S21 FE, bien que nous ayons eu beaucoup moins de fuites à ce sujet, et il y a également des rumeurs qu’il a été retardé pour plus tard dans l’année en raison de problèmes de ligne d’approvisionnement et de la pénurie de puces.

Petit point sur les caractéristiques

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il devrait avoir un écran de 6,2 pouces plié et un écran AMOLED QHD de 7,5 pouces à 120 Hz lorsqu’il est déplié. Le prix en France n’est pas encore connu, mais en Corée du Sud, certains rapports ont indiqué qu’il devrait coûter de 1 900 000 à 1 999 000 wons, aux alentours de 1 472 euros, ce qui le rend plus abordable que le Fold 2 de 2 020 euros.

Le Galaxy Z Flip 3 5G est l’autre smartphone pliable que nous attendons. Il devrait avoir les mêmes composants internes en ce qui concerne le processeur Snapdragon 888. Des fuites ont également indiqué un écran externe de 1,83 pouce, un écran principal Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le prix, les rumeurs ont indiqué 1 200 000 à 1 280 000 wons sud-coréens, soit aux alentours de 883 euros. Cela le place encore une fois à un prix de lancement inférieur à celui du Galaxy Z Flip 5G de 1 509 euros.

2 nouvelles smartwatches

En ce qui concerne les deux smartwatches, la Galaxy Watch 4 Classic et la Watch 4 Active ont fait l’objet d’un grand nombre de fuites. Nous avons une assez bonne idée qu’il y aura une Watch 4 Classic, ainsi que la Watch 4 Active, plus sportive. L’une des fuites récentes les plus notables indique qu’elles seront équipées de la nouvelle et puissante puce Exynos W920, ce qui représente une amélioration de 1,5 x des performances par rapport à l’Exynos 9110 des anciens modèles.

Enfin, il est probable que Samsung lance les Galaxy Buds 2, un successeur des Galaxy Buds. Les rapports font état d’un prix compris entre 149 et 169 dollars, d’une suppression active du bruit, d’une batterie interne de 120 mAh et de 500 mAh dans l’étui de charge.

Bien que certains détails plus spécifiques soient encore inconnus, nous avons maintenant une assez bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le Galaxy Unpacked le 11 août.