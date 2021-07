Microsoft suggère à nouveau que Windows 11 pourrait être lancé en octobre

« Nous travaillons également avec nos partenaires revendeurs pour nous assurer que les PC Windows 10 que vous achetez aujourd’hui soient prêts pour la mise à niveau vers Windows 11. La mise à niveau gratuite commencera à être déployée sur les PC Windows 10 éligibles pendant les vacances et se poursuivra en 2022. Et la semaine prochaine, nous commencerons à partager une première version de Windows 11 avec le programme Windows Insider, une communauté passionnée de fans de Windows dont les commentaires sont importants pour nous », a déclaré Microsoft.

Microsoft travaille déjà jour et nuit pour que Windows 11 soit prêt pour le prime time, et bien que la société n’ait rien dit officiellement sur la date de sortie du nouveau système d’exploitation, nous savons depuis un certain temps que Octobre 2021 pourrait être le mois susceptible d’être témoin du grand lancement.