Apple prévient de possibles contraintes d’approvisionnement en iPhone 13

Tout comme le reste du monde, Apple a du mal à faire face à la pénurie mondiale de puces, et ce qui est encore plus inquiétant, c’est que la contrainte d’approvisionnement est susceptible d’affecter la nouvelle génération d’iPhone qui arrivera cet automne.

Lors d’une récente conférence téléphonique suivant la publication de ses résultats, Apple a admis qu’elle s’attendait à ce que la pénurie de puces ait un impact sur sa gamme d’appareils, l’iPhone et l’iPad étant les premiers concernés.

Luca Maestri, vice-président senior et directeur financier d’Apple, a déclaré que les contraintes seront probablement plus importantes que pour le trimestre de juin. « Certains services ont été fortement impactés par les confinements liés à la COVID il y a un an. Et troisièmement, nous nous attendons à ce que les contraintes d’approvisionnement au cours du trimestre de septembre soient plus importantes que celles que nous avons connues au cours du trimestre de juin. Ces contraintes auront principalement un impact sur l’iPhone et l’iPad », a-t-il déclaré.

Apple prévoit toujours une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre, mais a averti les auditeurs que cette croissance serait inférieure à celle qu’Apple a rapportée pour le troisième trimestre 2021, qui était en hausse de 36 % par rapport au troisième trimestre 2020. Les pénuries d’Apple sont liées aux pénuries de puces à semi-conducteurs qui frappent d’autres entreprises dans les secteurs des téléphones, de l’informatique et de l’automobile, entre autres.

Apple travaille jour et nuit pour éviter tout retard éventuel cette année, car l’entreprise souhaite que la nouvelle génération d’iPhone 13 soit lancée en septembre, selon le calendrier habituel.

Apple se bat pour éviter les retards

Des personnes familières avec le sujet ont déclaré que la production de l’iPhone 13 a commencé plus tôt spécifiquement parce qu’Apple veut que tous les nouveaux modèles arrivent sur les étagères en même temps.

L’année dernière, par exemple, la nouvelle génération d’iPhone a été annoncée en octobre, et les ventes de l’iPhone 12 mini et de l’iPhone 12 Pro Max ont commencé en novembre en raison des défis de production qui ont impacté les fournisseurs d’Apple.

Apple lancera quatre nouveaux iPhone cette année, tous successeurs des modèles actuellement sur le marché.

Mais comme il ne semble pas y avoir de fin en vue à la pénurie de puces — elle pourrait s’étendre jusqu’en 2023, a averti le PDG d’Intel la semaine dernière — l’effet sur les ventes de l’iPhone 13 pourrait potentiellement durer plus longtemps qu’un trimestre. Demandez à tous ceux qui essaient encore d’acheter une PS5.