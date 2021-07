Des vidéos de la Galaxy Watch 4 montrent One UI Watch en action

Des vidéos marketing de la Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung ont fuité grâce à SamMobile. Les vidéos montrent le nouveau design de l’interface utilisateur et les caractéristiques des deux smartwatches. Samsung devrait déballer la série Galaxy Watch 4 avec la nouvelle itération de Wear OS le 11 août et les nouvelles vidéos nous donnent une bonne idée des changements visuels à venir sur les montres connectées.

Tout d’abord, les vidéos montrent que les deux modèles de Galaxy Watch 4 fonctionnent sous Wear OS 3 et intègrent le Google Play Store. C’était une évidence en raison du partenariat de la société avec Google pour sa nouvelle interface utilisateur One UI Watch et l’expérience de base de Wear OS 3. Nous voyons également des icônes pour d’autres applications Google sur les smartwatches, y compris l’application Google Maps pour la navigation.

Les vidéos présentent une série de fonctions de suivi de la santé destinées à la Galaxy Watch 4. Il s’agit notamment de la surveillance de la fréquence cardiaque, du suivi des séances d’entraînement, du suivi du sommeil, de la composition de la graisse corporelle, etc.

Le dernier élément de cette liste est une nouvelle fonctionnalité. Il a été dit précédemment que Samsung inclurait un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA), que l’on trouve généralement sur les balances connectées, pour mesurer le pourcentage de graisse du corps humain par rapport aux muscles et autres tissus.

Il semble que la rumeur était exacte.

Here’s a little Galaxy Watch 4 tease, thanks to our tipster! pic.twitter.com/7sMP41WU7b — SamMobile (@SamMobiles) July 27, 2021

Des fonctions liées à la santé

Outre les caractéristiques susmentionnées, la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic devraient également permettre de surveiller la pression artérielle, de mesurer l’ECG, de vérifier la SpO2, etc.

Par ailleurs, plusieurs nouveaux cadrans de montre sont prévus pour les modèles Galaxy Watch 4. Pour ajouter à son attrait rétro, la Galaxy Watch 4 Classic semble avoir des cadrans plus mécaniques que la Galaxy Watch 4 standard. Dans le même temps, la vidéo montre également des cadrans de montre qui incluent des widgets pour les objectifs d’activité et d’autres informations. Certains d’entre eux pourraient certainement être personnalisés pour afficher des widgets selon les préférences de l’utilisateur.