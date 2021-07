Le S Pen du Galaxy Z Fold 3 sera logé dans une fente de l’étui

Cette semaine, nous avons une fuite de la prochaine génération d’appareils pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 3. Cet appareil va étendre les pouvoirs de la précédente paire d’appareils à écran pliable dans la collection de Samsung, en se dépliant dans le sens de la longueur. Cette nouvelle version de l’appareil semble se vanter de la capacité de supporter un S Pen.

La dernière fuite de cet appareil inclut ce qui semble être un étui S Pen officiel de Samsung pour le Galaxy Z Fold 3. Il est peu probable que le Galaxy Z Fold 3 soit commercialisé avec un S Pen, mais il est tout à fait possible qu’il y ait un pack combinant un étui et le S Pen disponible au lancement. Cela rendrait l’ensemble accessible à tous, mais pas nécessairement obligatoire pour ceux qui ne s’attendent pas à avoir besoin d’un stylet en tant que tel.

L’image de 91mobiles montre le Galaxy Z Fold 3 avec des dimensions précises conformes à l’appareil qui a fait l’objet d’une fuite et à ses différents éléments matériels.

Cet étui s’enroule autour des côtés, du haut et du bas de l’arrière du smartphone, et s’attache probablement magnétiquement à l’avant. La partie avant de l’étui repose à plat contre le smartphone, permettant à l’utilisateur de tirer vers l’arrière pour révéler l’écran avant (extérieur).

Des spécifications phares

Les spécifications annoncées (encore non officielles) de ce smartphone comprennent un écran (déplié) de 7,55 pouces, un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et 12 Go de RAM. Il y aura probablement plusieurs variantes, dont au moins une avec 256 Go de stockage interne. Le trio de capteurs photo à l’arrière de cet appareil serait de 12, 12 et 12 mégapixels, analogue au Galaxy Z Fold, mais juste un peu mieux.

Il est très, très probable que nous verrons cet appareil avec une date de sortie du 11 août 2021. Il se pourrait également que l’événement Samsung de ce jour-là révèle l’appareil, mais le lance à une date ultérieure.