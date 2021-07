Face ID sur un Mac ? Vous allez devoir être très patient

Un nouveau rapport Bloomberg de Mark Gurman prédit que Face ID arrivera sur le Mac en 2023 . La fonctionnalité arrivera probablement sur les iPad non-Pro d’Apple avant d’arriver sur les ordinateurs . Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une prédiction, et qu’Apple pourrait nous surprendre avec la sortie du MacBook Pro de 2021 (en supposant qu’une telle sortie ait même lieu). Comme le rapporte MacRumors, Gurman a écrit dans sa newsletter : « Cela n’arrivera pas cette année, mais je parierais sur l’arrivée de Face ID sur le Mac d’ici quelques années. Je m’attends à ce que tous les iPhone et iPad passent à Face ID dans ce laps de temps, également ».

L’ajout de Face ID aux premières machines Apple Silicon serait logique — il aiderait à différencier les MacBook M1, Mac mini et iMac de leurs prédécesseurs Intel et donnerait aux utilisateurs actuels de Mac une raison de plus de mettre à niveau. Des experts comme Mark Gurman ont prédit la prise en charge de Face ID dans une version 2021 du Mac, mais les choses ne se sont pas passées ainsi.

Apple est la seule entreprise à véritablement exploiter une fonction de reconnaissance faciale sécurisée sur les appareils mobiles, mais lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables et de bureau, Windows Hello est roi. Alors quel est le problème ? Quand Face ID arrivera-t-elle enfin sur le Mac ? Selon les experts, nous devrons peut-être attendre jusqu’en 2023.