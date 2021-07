Le Surface Duo 2 corrigerait les plus gros problèmes du Surface Duo

Par rapport au Surface Duo original, le modèle de seconde génération est susceptible d’être livré avec des composants plus récents , notamment une nouvelle puce de Qualcomm qui permettrait également de prendre en charge la 5G. Microsoft veut remédier à tous les défauts du premier Surface Duo, et opter pour du matériel de dernière génération est une façon d’y parvenir. Le modèle original, par exemple, a été lancé avec un processeur de génération précédente, donc pour beaucoup de gens, il pouvait difficilement être considéré comme un flagship.

