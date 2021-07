Apple pourrait lancer un nouveau moniteur externe avec son propre processeur dédié

Lorsque Apple a dévoilé l’onéreux Pro Display XDR en même temps que le nouveau Mac Pro, la société a mis en avant les atouts et l’innovation de cet écran de qualité professionnelle. Il semble que le prochain Pro Display XDR soit sur le point d’être encore plus puissant, car nous apprenons que Apple travaille sur un écran externe doté de son propre processeur ARM dédié.

Selon un rapport de 9to5Mac, le nom de code de l’écran externe sur lequel Apple travaille est J327, et le moniteur est livré avec son propre processeur de série A. Plus précisément, Apple a testé le panneau avec la puce A13 Bionic, la même qui a fait ses débuts sur l’iPhone 11 de la société.

Si cela est exact, cela signifie qu’une configuration de Mac avec un écran externe aura deux processeurs basés sur l’architecture ARM. Alors que l’écran serait testé avec le chipset de la série A, Apple utilise une variante plus puissante de la série M sur ses Mac, y compris les MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et iMac et équipés de la puce Apple M1.

On ne sait toujours pas comment Apple va exploiter la puissance d’un processeur distinct sur son écran — le A13 Bionic est non seulement doté d’un processeur intégré et de cœurs graphiques, mais il possède également un moteur neuronal pour accélérer le traitement de l’intelligence artificielle sur la puce. Parmi les potentielles utilisations envisagées pour cette puissance de traitement supplémentaire, citons la possibilité de mieux contrôler et régler les performances de l’écran, ainsi que la possibilité de gérer des résolutions plus élevées ou de connecter encore plus d’écrans à un Mac pour obtenir une robuste configuration multi-écran.

Un moniteur doté de son propre processeur puissant pourrait également aider Apple dans sa poussée vers les jeux sur PC.

Parfait pour les jeux

À l’instar des moniteurs de jeu qui prennent en charge les technologies rivales FreeSync d’AMD et G-Sync de NVIDIA, un moniteur conçu par Apple avec sa propre puissante puce pourrait aider les joueurs Mac à ressentir moins d’accrocs à l’écran, de flou ou d’images fantômes lorsqu’ils jouent à des titres AAA. Étant donné qu’Apple s’appuie sur sa solution graphique intégrée dans le cadre de sa transition sur le Mac des puces Intel vers ses propres processeurs internes basés sur des conceptions ARM, cela permettrait à Apple de créer son propre écosystème de jeu complet pour rivaliser avec les technologies G-Sync et FreeSync. On ne sait pas non plus si le processeur de l’écran peut être relié en chaîne à celui du Mac afin de fournir des performances encore plus élevées lorsque les deux sont connectés.

À l’heure actuelle, même si Apple est en train de tester un tel écran intelligent, on ne sait pas quand cette solution arrivera ni même si Apple lancera cet écran.