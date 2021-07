Galaxy Z Fold 3 : une caméra sous l’écran avec une faible résolution

La caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 de Samsung serait non seulement facile à voir, mais aussi d’une résolution relativement faible. Si les spécifications techniques qui ont fait l’objet de la fuite s’avèrent exactes, la caméra ne conviendra que de manière limitée pour les photos.

En le plaçant sous l’écran, l’appareil devrait pouvoir être équipé d’un écran plus grand. En outre, la caméra frontale est censée être plus discrète. La source Ice Universe, quant à elle, souligne que la caméra frontale du Galaxy Z Fold 3 est très facile à voir. La caméra serait même plus attrayante que les précédentes solutions avec un trou dans l’écran.

Maintenant, une fiche technique complète sur le Galaxy Z Fold 3 a été divulguée. Selon SamMobile, les spécifications techniques ont été partagées par une chaîne YouTube coréenne. Outre les détails du Galaxy Z Fold 3, des informations sur le Galaxy Z Flip 3 ont également été répertoriées. La fuite révèle que la caméra sous l’écran du prochain smartphone pliable n’a qu’une résolution de 4 mégapixels.

Bien sûr, il est possible que cette spécification ne soit qu’une erreur et que le smartphone soit livré avec une meilleure caméra sous l’écran. Cependant, la faible résolution pourrait aussi être un compromis fait pour améliorer la qualité de l’image.

En outre, Ice Universe s’est également exprimé sur le sujet. Il affirme que le Galaxy Z Fold 3 utilisera des algorithmes d’IA pour améliorer les performances de la caméra. Bien que la solution devrait être meilleure que les implémentations UDC que nous avons vues jusqu’à présent, elle ne sera pas comparable aux caméras frontales classiques.

Regarding the UDC of the Galaxy Z Fold3, it uses AI algorithms to assist, and the picture quality is not bad. Although it cannot reach the level of a normal front camera, I believe that the picture quality of Fold3 is the best among several UDC phones to be released soon.

—Ice universe (@UniverseIce) July 24, 2021