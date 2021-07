iPad mini 2021 : non il ne devrait pas disposer d’un écran Mini-LED

Apple devrait commercialiser une mise à jour de l’iPad mini dans le courant de l’année, qui pourrait comporter un écran Mini-LED. Cette dernière rumeur est controversée, avec de multiples affirmations qui sont en contradiction les unes avec les autres. Un jour seulement après une fuite affirmant que le nouveau modèle sera doté d’un écran Mini-LED, un analyste réputé affirme le contraire.

Le 22 juillet dernier, un rapport publié par DigiTimes affirmait que le prochain modèle d’iPad mini serait doté d’un écran Mini-LED, s’appuyant sur les rumeurs selon lesquelles Apple dévoilerait un iPad mini de sixième génération cette année. Néanmoins, cette affirmation a rapidement été contredite, du moins en ce qui concerne la technologie de l’écran.

Un jour plus tard, l’analyste Ross Young s’est rendu sur Twitter pour contredire directement le rapport de DigiTimes, en mentionnant simplement : « Pas d’iPad Mini-LED cette année. L’article de Digitimes (sic) n’est pas correct ». Young a ensuite précisé que sa déclaration faisait référence à un modèle d’iPad mini pour 2021, notant qu’il a confirmé les détails avec le « supposé fournisseur Mini-LED d’Apple ».

No miniLED iPad Mini this year. Digitimes story was not correct. —Ross Young (@DSCCRoss) July 23, 2021

L’analyste souligne également que les écrans Mini-LED sont réservés aux produits haut de gamme d’Apple, dont l’iPad mini ne fait pas partie. Bien que cette tablette miniature ait réussi à traverser cinq générations, elle n’offre pas les mêmes fonctionnalités que ses grandes sœurs.

L’iPad mini – du moins dans son itération actuelle de 5e génération — est doté d’un capteur Touch ID, comme l’iPad de base.

Un nouveau design ?

Les rumeurs affirment que le modèle présumé de 6e génération comportera environ le même écran de 7,9 pouces que la version actuelle, et conservera probablement la prise en charge de l’Apple Pencil tout en ajoutant du matériel plus puissant. Il aura un tout nouveau design qui pourrait être analogue à l’iPad Air 4. Il serait également équipé de la puce A15 d’Apple et d’un Smart Connector analogue à celui de l’iPad Pro.

Selon les rumeurs, Apple proposera des écrans Mini-LED sur ses nouveaux modèles MacBook Pro plus tard cette année afin d’offrir une meilleure expérience visuelle, tandis que certains nouveaux modèles d’iPad Pro et un MacBook Air de nouvelle génération devraient être équipés d’écrans Mini-LED l’année prochaine.