Test de la Huawei Watch 3 Pro : une magnifique montre, mais quelques limitations

Harmony OS est enfin arrivé, et les premiers gadgets qui l’utilisent aussi. Les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro sont les porte-étendards qui doivent montrer au monde entier ce que Huawei peut faire par elle-même. Malheureusement, le système d’exploitation donne l’impression d’être un peu limité pour le moment.

La Huawei Watch 3 Pro elle-même est également rugueuse sur les bords, littéralement et métaphoriquement. Elle est grande et encombrante, avec beaucoup d’arêtes vives et de lignes dures, et l’expérience utilisateur globale est loin d’être fluide. Il faut s’attendre à des fonctionnalités manquantes et à des performances instables dans un nouveau système d’exploitation, mais parfois Harmony OS ressemble à une mise à niveau de LiteOS, du moins sur la Watch 3 Pro.

Le prix de la montre n’aide pas non plus. À 599 euros, c’est l’une des smartwatches les plus chères du marché, et avec la GT2 Pro vendue 349 euros, l’augmentation de prix ne semble tout simplement pas justifiée. La fonctionnalité eSIM n’est prise en charge que par les opérateurs mobiles chinois pour le moment et certaines fonctionnalités nécessitent un smartphone fonctionnant sous Harmony OS.

Dans l’ensemble, la Huawei Watch 3 Pro pourrait difficilement se vendre et être réservée aux seuls fans hardcore de la marque. Cependant, avec des mises à jour appropriées et un support NFC/eSIM mondial, la Watch 3 Pro pourrait se transformer en quelque chose de complètement différent.

Dans la boîte :

Montre Huawei Watch 3 Pro

Chargeur magnétique avec connectique USB

Garantie constructeur

QR code pour télécharger l’application Huawei Santé





Huawei Watch 3 Pro: design

Commençons par le point fort de la Huawei Watch 3 Pro, à savoir son design. Nul doute, elle ne passera pas inaperçue ! Huawei utilise du titane pour le boîtier ainsi qu’un bracelet en cuir (ou un bracelet métallique si vous préférez), et cela donne une excellente impression de qualité. La montre a tout simplement l’air classe et chère, ce qui est logique, vu ce qu’elle est. Le titane a un aspect subtil, de sorte qu’elle n’attire pas beaucoup l’attention, à part le fait qu’elle est assez grande.

Maintenant, Huawei nous a promis un design plus raffiné et moderne dans la Watch 3, mais cela ne concerne pas la version Pro de l’appareil. Le design général me rappelle celui de la Huawei Watch GT2 Pro avec son verre saphir plat en façade, l’imposante bague autour de l’écran et la brillance gris froid en titane.

Bien sûr, il y a des différences, comme la bague rotative, qui peut être utilisée pour faire défiler les pages de différentes parties de l’interface utilisateur, régler le volume des médias et d’autres commandes adaptées à ce type d’interaction, le bouton secondaire en forme de pilule, et les pattes qui maintiennent le bracelet.

Le côté droit du boîtier comporte deux boutons, l’un étant le bouton d’accueil/menu et l’autre un bouton de raccourci vers n’importe quelle application, y compris celles que vous installez à partir de la AppGallery de Huawei. Le bouton d’accueil sert également de couronne rotative. Vous trouverez également un haut-parleur sur ce côté de la montre, et il est en fait étonnamment fort pour un appareil de cette taille. Il y a un trou pour le microphone sur la gauche et une grille de haut-parleur sur la droite.

Un arrière en céramique

L’arrière de la Huawei Watch 3 Pro est en céramique, un bon choix, car il est totalement hypoallergénique et très doux pour la peau. Je passe en revue beaucoup de smartwatches avec une coque arrière en plastique, donc c’est agréable à voir. Bien sûr, la suite complète de capteurs corporels est là, mais une chose qui ne l’est pas, ce sont les broches de recharge.

La Huawei Watch 3 Pro (et le modèle standard également) se charge sans fil.

Huawei Watch 3 Pro: écran et composants

La Huawei Watch 3 Pro dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Cela se traduit par une densité de pixels d’environ 326 ppp, ce qui donne une image claire et nette. Huawei se vante d’une luminosité maximale de 1000 nits.

Ces chiffres ne sont en aucun cas une représentation absolue de la façon dont vous serez en mesure de lire l’écran par une journée ensoleillée. Parfois, 1000 nits ne suffisent pas, et je me suis retrouvé à lutter pour voir ce qu’il y avait sur l’écran sur la plage. En intérieur, la Watch 3 Pro est suffisamment lumineuse.

Huawei a été silencieuse sur le chipset utilisé dans la série Watch 3, mais une petite recherche a confirmé qu’il s’agit du HiSilicon Hi6262 équipé de la technologie LTE. Les informations sur cette puce sont rares, c’est le moins que l’on puisse dire, mais elle fait le travail la plupart du temps. La Huawei Watch 3 Pro est dotée de 2 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne, mais aussi d’un grand nombre de capteurs.

En plus de l’accéléromètre, de la fréquence cardiaque et des capteurs gyroscopiques standard, elle est équipée d’un baromètre, d’un capteur SpO2 et d’un thermomètre ! La Huawei Watch 3 Pro prend également en charge une grande variété de systèmes et de services GPS par satellite, bien qu’il soit parfois difficile d’obtenir un verrouillage, mais j’y reviendrai plus tard.

L’un des grands changements par rapport à la précédente génération de montres Huawei est la connectivité LTE — la Watch 3 Pro prend en charge l’eSIM, mais sans surprise, cette fonctionnalité n’est disponible qu’en Chine pour le moment. En théorie, la montre devrait gérer les appels vocaux et aussi fonctionner indépendamment d’un smartphone.

En ce qui concerne la connectivité, la montre est équipée du Wi-Fi 802.11 b/g/n et du Bluetooth 5.2. Le NFC est également présent, mais les options de paiement sont limitées à la Chine une fois de plus, du moins pour le moment.

Huawei Watch 3 Pro: logiciel et fonctionnalités

Harmony OS fait ses débuts sur une montre connectée pour la première fois, et Huawei en a fait une grande nouvelle. Je dois dire que l’expérience logicielle ressemble à un « travail en cours », et il y a peu ou pas de différence pratique entre Harmony OS 2.0 et LiteOS, ce dernier équipant Huawei GT2 Pro.

Par où commencer ? Le processus d’appairage est tout sauf simple. J’ai passé plusieurs minutes (littéralement) à essayer de connecter la montre à mon smartphone. Vous devez télécharger l’application Health à partir du Huawei App Gallery, car celle qui se trouve sur Google Play Store ne fonctionne pas. Cela signifie que vous devez d’abord télécharger Huawei App Gallery et c’est une autre expérience de frustration. J’ai même rencontré quelques lags de l’application.

Lorsque j’ai enfin réussi à passer le cap de la numérisation du QR code et de l’octroi des autorisations, je me suis précipité sur la Huawei App Gallery de la montre pour télécharger un tas d’applications. C’est vrai, vous pouvez télécharger des applications directement sur la montre, mais vous vous rendez compte qu’aucune d’entre elles ne fonctionne indépendamment.

La couronne rotative fonctionne vraiment bien — elle a une sensation mécanique douce et agréable, comme un mécanisme bien huilé. Le retour haptique dont Huawei parle est en fait une vibration très courte que vous ressentez lorsque vous faites défiler les menus et les options. Vous pouvez cliquer sur la couronne et cela vous ramène à l’écran d’accueil.

Le bouton en forme de pilule sert de raccourci pour vos entraînements, mais vous pouvez le personnaliser pour lancer différentes fonctionnalités et applications. Vous devez toujours glisser vers la droite pour revenir dans les menus et taper sur l’écran pour avancer, la navigation est donc loin d’être idéale.

Vous ne pouvez pas vous déplacer sans toucher l’écran et pour moi, cela devrait être le cas quand un appareil se vante de choses comme une agréable couronne numérique et un bouton physique secondaire reprogrammable. Un simple clic sur la couronne pour lancer ou avancer, et sur le bouton vers le bas pour revenir en arrière aurait été tellement plus agréable.

Un haut-parleur et un micro très agréables

Je n’ai pas pu tester la fonctionnalité eSIM, mais la Watch 3 Pro peut faire office d’écouteurs Bluetooth, et la qualité des appels est excellente. Vous pouvez également écouter de la musique sur la montre en utilisant le haut-parleur, et ce n’est pas trop mal non plus. Le micro capte également très bien votre voix et les gens ont pu m’entendre haut et fort pendant les appels.

Vous pouvez recevoir des notifications sur la Huawei Watch 3 Pro, mais vous ne pouvez pas répondre aux SMS, aux chats ou aux e-mails. Malheureusement, il n’y a pas de réponses rapides disponibles. Et parfois, vous ne pouvez pas ouvrir l’e-mail ou le chat pour voir réellement le message. Vous recevez seulement une notification « Vérifier les nouveaux messages », et vous ne pouvez pas cliquer dessus ou faire quoi que ce soit. C’est frustrant, surtout parce que parfois vous obtenez le texte complet, et parfois non.

Il y a un assistant intelligent, mais malheureusement, je n’ai pas réussi à le faire fonctionner. Huawei a montré quelques fonctionnalités intéressantes lors de la présentation officielle, comme MeeTime et Remote Shutter (pour la caméra de votre smartphone), mais elles sont soit « disponibles dans certains pays », soit nécessitent un smartphone avec Harmony OS pour fonctionner. Juste une note rapide sur MeeTime, car celle-ci est assez utile. Cette application vous permet de prendre ou de passer des appels sur votre Watch 3 Pro, et également de prendre des appels vidéo, ou de détourner des appels entre une gamme d’appareils — tablettes, haut-parleurs, et Smart TV dans l’écosystème de Huawei.

Lorsque vous glissez vers la gauche à partir de l’écran d’accueil, vous faites défiler différentes « tuiles » montrant votre fréquence cardiaque, votre température corporelle, les mesures de SpO2 et votre activité.

Suivi de la forme physique et de la santé

Le suivi de la condition physique reste plus ou moins le même par rapport à la Watch GT2 Pro. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, il y a plus de 100 modes d’entraînement, dont 19 modes professionnels et 85 modes personnalisés, y compris 13 parcours de course à pied avec un guidage vocal pour vous donner plus de suggestions pour un meilleur entraînement.

Le suivi du sommeil est vraiment bien, mais cela signifie que vous devez porter cette plaque de titane de 63 grammes sur votre poignet pendant que vous dormez.

Le capteur de température n’est pas très pratique et je pense qu’il est là pour des raisons de relations publiques. La température de votre poignet varie énormément (l’application elle-même indique qu’elle peut varier entre 20 et 42 degrés Celsius) et ce ne sont pas des données utiles. Vous pouvez avoir de la fièvre et avoir des poignets froids, ou vice versa.

Huawei Watch 3 Pro: autonomie

La batterie de la Huawei Watch 3 Pro a une capacité de 790 mAh. Huawei précise une autonomie maximale de 21 jours pour le mode d’économie d’énergie, qu’elle peut également atteindre. Dans ce mode, Huawei désactive les données mobiles, le Wi-Fi et certaines applications comme l’App Gallery, entre autres. Cependant, de nombreuses choses continuent de fonctionner, comme le suivi de la santé depuis le capteur PPG et l’enregistrement des séances d’entraînement. L’application Téléphone est absente, mais les appels entrants peuvent toujours être acceptés et passés depuis la montre connectée.

Sur le papier, la Huawei Watch 3 Pro devrait tenir jusqu’à 5 jours complets en mode intelligent. Pendant la journée, la batterie se vide de 1 % par heure, et c’est un peu mieux lorsque vous dormez ou que vous êtes inactif. Comme avec d’autres wearables, l’autonomie diminue considérablement lorsque vous activez le Always-on display. Si vous choisissez ensuite également un cadran en direct avec un arrière-plan en mouvement, la capacité de la batterie s’épuise encore plus vite. Dans le test, la batterie a à peine tenu plus d’une journée dans un tel scénario d’utilisation active avec une heure d’utilisation du GPS et quelques courts appels téléphoniques. En pratique, il est donc important de trouver un bon compromis entre l’autonomie et l’utilisation des fonctions de confort.

Avec une capacité restante de 5 %, la batterie tient encore 6 heures en mode standard. Le mode d’économie d’énergie porte l’autonomie restante à 25 heures avec des fonctionnalités limitées. Le retour du mode d’économie d’énergie nécessite un redémarrage.

La Huawei Watch 3 Pro se recharge avec un adaptateur de charge inductif. Contrairement à la Watch GT 2 Pro, l’adaptateur n’est pas doté d’un port USB-C, mais est fermement relié au câble permettant de le connecter à un port USB standard. Huawei déclare un temps de charge comparativement long de près de 3 heures.

Huawei Watch 3 Pro: verdict

Du point de vue de l’utilisateur, la manipulation et l’interface de la Huawei Watch 3 Pro n’ont guère changé par rapport à ses prédécesseurs. En revanche, la connectivité mobile constitue un grand changement. Les utilisateurs qui n’en ont pas besoin parce qu’ils ont généralement leur smartphone avec eux de toute façon auraient certainement aimé économiser quelques euros ici ; d’un autre côté, les indécis n’ont pas à mettre en balance le supplément et la valeur ajoutée fonctionnelle comme avec l’Apple Watch.

Les deux autres innovations, le contrôle des fonctions depuis l’assistant vocal Celia de Huawei et l’App Gallery, sont également positives si vous utilisez une smartwatch de manière intensive. La boutique n’a pas grand-chose à offrir pour le moment, et on ne peut qu’espérer que cela changerait dans un proche avenir ; vous pouvez trouver quelques applications intéressantes.

L’autonomie de la batterie est également un point très positif. Comme le mode d’économie d’énergie ne limite pas beaucoup les fonctionnalités, la montre peut être utilisée pendant plusieurs jours dans ce mode.

Le fait que rien dans la Huawei Watch ne soit vraiment innovant, mais que Huawei mette plutôt en œuvre des concepts connus depuis longtemps, notamment chez Apple, n’est pas répréhensible, mais alimente bien sûr les discussions entre les fans.