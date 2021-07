Des images des Galaxy Buds 2 ont été divulguées avant le lancement

Nous avons également appris que les écouteurs Galaxy Buds 2 devraient avoir chacun une batterie d’une capacité de 61 mAh, tandis que l’étui a une batterie de 472 mAh, ce qui est le même que le Galaxy Buds Pro. Selon les rumeurs, les Galaxy Buds 2 coûteraient 179 dollars , ce qui signifie que les Galaxy Buds 2 seraient moins chers que les Galaxy Buds Pro, mais devraient avoir des caractéristiques améliorées et plus de fonctions que les Galaxy Buds originaux.

Selon les fuites, les Galaxy Buds 2 devraient être disponibles en cinq coloris (blanc, noir, vert, jaune et violet) et comporter une fonction d’annulation active du bruit . Cependant, alors que les précédentes fuites semblaient inclure la possibilité d’activer/désactiver l’ANC dans un seul écouteur, il n’y a aucun signe de cela sur la fuite sur l’application Galaxy Wearable — ce qui suggère que les fonctionnalités de ces écouteurs ne sont pas aussi complètes que nous le pensions.

Samsung a pris tout son temps pour officialiser la date de son prochain événement Unpacked , au cours duquel elle dévoilera les Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 , Galaxy Watch 4 (et Galaxy Watch 4 Classic), et les Galaxy Buds 2 . Cependant, pas un seul détail important sur ces produits à venir n’a été laissé secret après une montagne de fuites et de rumeurs au cours des deux derniers mois.