Windows 11 prend enfin le Microsoft Store au sérieux avec l’ajout de Edge

Microsoft semble prendre de plus en plus au sérieux le Microsoft Store dans Windows 11. Le navigateur Web, Microsoft Edge, est désormais disponible dans la nouvelle boutique, marquant un changement par rapport au passé où les applications phares de la société n’étaient pas disponibles dans sa propre boutique d’applications.

Bien que Microsoft Edge soit déjà préinstallé dans les deux Windows 11, il y a une étape importante que Microsoft vient de franchir avec les nouvelles d’aujourd’hui. Edge est désormais la première application Win32 officielle de Microsoft que vous pouvez récupérer sur Windows 11 depuis le Microsoft Store. Auparavant, toutes les applications Microsoft présentes dans le magasin étaient soit des Progressive Web Apps (PWA) traditionnelles, soit des Universal Windows Apps (UWP).

Cette disponibilité montre que Microsoft établit une nouvelle norme, et prend au sérieux le fait de faciliter le téléchargement d’applications plus traditionnelles par les développeurs sur Windows 11. Elle est également conforme à la promesse de Microsoft de proposer davantage de ses autres applications Win32 dans sa boutique, comme Microsoft Teams et Visual Studio (qui n’ont pas encore été lancés).

Cependant, l’installation de cette version de Edge dans le Store n’apportera pas grand-chose. D’après mes tests, elle ne fera que re-télécharger Edge, puis s’ouvrira et vous renverra à votre section de navigation actuelle. Cela s’explique par le fait que Edge est déjà préinstallé sur Windows, sans qu’il soit nécessaire de le télécharger séparément. Cette liste ne fait que montrer à quel point il est facile de découvrir des applications Win32. Vous n’aurez plus besoin d’ouvrir un navigateur Web et vous pourrez commencer votre recherche directement dans le Store elle-même.

En dehors de Microsoft, d’autres développeurs ont déjà commencé à télécharger des applications Win32 dans le Microsoft Store de Windows 11. Parmi les précédents exemples, citons la populaire application de streaming OBS Studio, ainsi que le populaire lecteur de PDF d’Adobe, Acrobat DC.

Microsoft travaille également à la prise en charge des applications Android dans le Microsoft Store par l’Amazon Appstore. La société n’a pas encore livré cette fonctionnalité, mais de nombreux utilisateurs de Windows sont déjà inquiets, pensant au sideloading d’applications autrement incompatibles.

Vous pouvez trouver Microsoft Edge aujourd’hui dans le Microsoft Store de Windows 11 en recherchant « Microsoft Edge ». Il est intéressant de noter que l’application est publiée sous le nom de « Microsoft Corporation II », peut-être comme un moyen de séparer les autres listes de Microsoft et de présenter les nouvelles applications Win32 de Microsoft.