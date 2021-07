Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pourraient être parfaitement étanches

Alors que nous nous dirigeons vers le prochain événement Unpacked de Samsung le 11 août, un nombre croissant de détails concernant les smartphones pliables qu’il devrait présenter ont commencé à émerger. Plus tôt dans la semaine, une liste de prix présumée a été divulguée sur la toile avant l’événement Unpacked, qui offrirait des détails sur les prix des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Cela a été rapidement suivi d’un tweet de Max Weinbach qui s’est manifesté avec une information alléchante concernant une caractéristique longtemps demandée pour les prochains smartphones pliables de Samsung. Selon Weinbach, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 de Samsung seront les premiers appareils pliables à offrir une résistance à l’eau IPX8, leur permettant d’être immergés à une profondeur supérieure à 1 mètre.

Étant donné que les smartphones Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung sont facilement ses smartphones les plus haut de gamme et les plus onéreux, ce serait un grand soulagement pour les utilisateurs que leur onéreux investissement ne soit plus complètement ruiné par une éclaboussure d’eau ou une chute accidentelle dans l’évier — en supposant que la rumeur s’avère exacte.

Il serait également considéré comme une caractéristique cruciale dans la gamme de smartphones pliables de cette année — en particulier lorsque Samsung cherche à faire basculer les utilisateurs de la gamme Galaxy Note vers le Galaxy Z Fold 3 avec sa rumeur de support du S Pen Pro.

Mais alors qu’il est indéniable que la résistance à l’eau de niveau 8 serait un ajout fantastique à la gamme de smartphones pliables de Samsung, il convient de noter que le X dans ce classement particulier signifie qu’il ne promet aucune résistance à la poussière que ce soit.

Flip3 and Fold3 are IPX8 https://t.co/Lenz8aOuCV – Max Weinbach (@MaxWinebach) July 21, 2021

La poussière sera-t-elle un problème ?

La raison en est que la tension superficielle de l’eau (environ 72 mN/m à température ambiante) a une structure moléculaire beaucoup plus forte que la poussière ultrafine, ce qui rend plus difficile la pénétration des gouttelettes d’eau dans les petits trous (comme ceux de la grille du haut-parleur d’un smartphone).

Pour rappel, en 2019, les premières unités de test du Galaxy Fold ont souffert d’un certain nombre de problèmes de durabilité — l’un d’entre eux était la poussière qui se frayait un chemin dans le mécanisme de la charnière. Heureusement, Samsung a rapidement développé un correctif pour ce problème, mettant en œuvre les futurs appareils Fold avec une charnière résistante à la poussière qui utilisait des poils pour brosser les particules de poussière hors de l’appareil. Cela amène à penser que le prétendu manque de résistance à la poussière ne devrait pas être trop préoccupant.

Bien sûr, l’indice IPX8 n’est absolument pas confirmé à ce jour, ce qui signifie que nous devrons attendre et voir ce que Samsung nous réserve le 11 août.