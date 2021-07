Le stockage de l’iPhone 13 promet de bonnes choses

Très peu de smartphones ont des options de 1 To, mais nous avons entendu dire que l’iPhone 13 pourra se vanter d’une telle capacité. Cette rumeur a déjà été évoquée à plusieurs reprises, mais également contestée à plusieurs reprises par les analystes. Cependant, une autre source a ajouté de l’huile sur le feu.

Cette source est Wedbush, une société d’analystes qui a déjà prédit correctement de grandes nouvelles technologiques, comme le souligne 9to5Mac. Selon Wedbush, l’iPhone 13 sera proposé avec une option 1 To, et sera livré avec des scanners LiDAR sur les quatre modèles.

Cette taille de stockage maximale de 1 To doublerait le maximum de 512 Go de la série d’iPhone 12. Bien sûr, ce serait une version optionnelle du smartphone, donc si vous n’avez pas besoin de 1 To, vous pourriez toujours vous en tenir à une version plus petite.

Ce ne serait pas le premier appareil doté d’une capacité de stockage de plusieurs téraoctets, puisque les Galaxy S10+, Galaxy Note 10+, ASUS ROG Phone 2 et ZTE Axon 30 Ultra sont quelques-uns des autres appareils qui offrent une telle capacité de stockage.

C’est une spécification vraiment haut de gamme dont peu de smartphones auront besoin, et nous nous attendons à ce que les iPhone de 1 To coûtent très cher. Si vous possédez un iPhone, vous vous demandez peut-être, en regardant votre smartphone de 64, 128 ou 256 Go, pourquoi j’aurais besoin de plus d’espace, mais il y a quelques occasions où cela pourrait être utile.

Une longévité suprême

Tout d’abord, vous utilisez naturellement plus d’espace sur votre smartphone au fil du temps, car vous téléchargez davantage d’applications, prenez plus de photos et recevez plus de mises à jour du système. Un iPhone de 1 To aurait une longévité suprême.

Mais surtout, un iPhone 13 doté d’un espace de stockage de 1 To serait fantastique pour les utilisateurs professionnels ou les professionnels de la création qui ont besoin de cet espace supplémentaire pour travailler. Les vidéastes, les photographes, les hommes d’affaires qui ont besoin d’un grand nombre de documents ou d’applications sécurisées et d’autres personnes encore pourraient avoir besoin de cet espace de stockage abondant pour bien faire leur travail.

Les iPhone de niveau « Pro » sont de toute façon conçus pour les professionnels — c’est l’abréviation de « Pro » – et un espace de stockage de 1 To permettrait aux professionnels d’utiliser davantage leur smartphone sans dépendre du stockage sur le cloud.

L’iPhone 13 devrait être lancé en septembre, et nous devrons attendre jusque-là pour voir si cette rumeur est fondée, ou si les opposants ont raison.