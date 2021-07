La OPPO Watch 2 sera lancée le 27 juillet, avec une puce Snapdragon Wear 4100

by

by

Après avoir lancé la OPPO Watch avec un écran AMOLED incurvé et Wear OS l’année dernière, OPPO se prépare à lancer bientôt sa smartwatch de nouvelle génération — la OPPO Watch 2. Plus tôt, la société a annoncé la OPPO Watch 2 lors du lancement du OPPO Reno 6 et des écouteurs Enco Free 2 entièrement sans fil. Maintenant, le géant chinois a confirmé le lancement de la série OPPO Watch 2 en Chine le 27 juillet.

Parallèlement à la date de lancement de sa smartwatch de nouvelle génération, la société a également confirmé que la OPPO Watch 2 sera compatible avec la carte eSIM. De plus, OPPO s’est associé à Ambiq pour une puce basse consommation Apollo 4S qui vise à offrir une longue autonomie.

Bien que OPPO n’ait pas révélé beaucoup de choses sur les autres spécifications et caractéristiques de la montre connectée, la OPPO Watch 2 a été repérée sur JD.com, une plateforme de commerce électronique en Chine. Sur le site, le listing révèle le design et certaines des caractéristiques clés de la montre connectée.

Ainsi, selon le listing, la OPPO Watch 2 sera disponible en deux tailles — 42 et 46 mm avec un cadran carré aux coins arrondis. Elle sera proposée avec des bracelets en silicone et en cuir. La montre comprendra également un support eSIM qui permettra aux utilisateurs de l’utiliser de manière indépendante, sans avoir besoin de toujours la garder connectée à un smartphone. En outre, il révèle également que l’appareil sera livré avec une puce Apollo 4S, des fonctionnalités de contrôle de la caméra, et un mode de jeu pour une raison quelconque.

Selon les fuites précédentes, la OPPO Watch 2 sera dotée d’un processeur Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Il serait associé à une mémoire vive de 16 Go. En outre, le chipset basse consommation Apollo 4S sera également utilisé en combinaison avec le dernier SoC de Qualcomm pour améliorer l’autonomie de la batterie.

Wear OS et RTOS

L’appareil fonctionnera sur la plateforme Wear OS de Google, mais sera également équipé d’un RTOS embarqué pour prolonger l’autonomie. De plus, la montre sera certifiée IPX5 pour sa résistance à l’eau et à la poussière et comportera 50 modes de sport pour répondre aux besoins des utilisateurs soucieux de leur forme physique.

L’appareil sera également capable de surveiller le sommeil et la fréquence cardiaque.

Prix et disponibilité (attendus)

En ce qui concerne le prix, il n’y a aucune information sur le prix que OPPO va demander pour sa smartwatch de nouvelle génération. Cependant, si l’on en croit les teasers et les spécifications annoncées, il s’agit d’une smartwatch haut de gamme. Ainsi, son prix pourrait être plus élevé que celui de sa prédécesseure qui a été lancée en France à 250 euros.

En ce qui concerne la disponibilité, OPPO lancera la OPPO Watch 2 en Chine le 27 juillet à 9 heures, heure française.