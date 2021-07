De nombreux fabricants de smartphones travaillent d’arrache-pied sur des caractéristiques qui permettront aux utilisateurs de ne plus se soucier des meilleurs réglages de la caméra et de se contenter de viser une personne ou une scène.

Cependant, dans le même temps, ils doivent équilibrer ces fonctions automatiques avec des contrôles qui satisferont les photographes mobiles plus avancés. Ce « mode Pro » est en fait, de nos jours, un élément de base de nombreux smartphones haut de gamme, mais Samsung pourrait finalement aller plus loin en activant également ce mode « Pro » pour ses téléobjectifs.

Les modes « Pro » des caméras tentent d’offrir le même niveau de contrôle et parfois même les mêmes « boutons et cadrans » auxquels les photographes sont habitués sur les appareils photo numériques. Bien sûr, les smartphones sont plus limités en termes de capacités matérielles, mais ces options permettent au moins aux photographes plus expérimentés d’affiner leurs résultats, en particulier lorsqu’ils visent un certain effet que les modes automatiques ne peuvent pas obtenir.

En revanche, les modes « Pro » ont toujours été limités au capteur photo principal du smartphone. Cette convention repose sur l’hypothèse que le capteur photo principal est souvent le meilleur parmi les autres capteurs photo du même téléphone.

Toutefois, Samsung ayant doté ses flagships Galaxy de téléobjectifs plus performants, il est probablement temps de remettre en question cette hypothèse.

De quoi écraser la concurrence ?

En effet, certains utilisateurs ont demandé un mode « Pro » pour la caméra téléobjectif, en particulier sur les derniers Galaxy Note 20 et Galaxy S21 Ultra. Heureusement, il semble que Samsung ait prêté attention à ces demandes et, selon un modérateur de forum de la communauté sud-coréenne de Samsung, la société étudie actuellement cette possibilité. Le modérateur ne mentionne que la possibilité d’ouvrir le téléobjectif sous différents angles, mais d’autres contrôles comme l’ISO, l’exposition et la balance des blancs seront très probablement disponibles également.

Heureusement, une telle fonctionnalité ne nécessiterait pas vraiment de nouveau matériel, mais seulement une mise à jour du firmware et de l’application Appareil photo. Si Samsung parvient à devancer les autres avec un mode téléobjectif Pro, cela pourrait contribuer à élever le profil photographique de ses flagships, même s’ils n’obtiennent pas vraiment les meilleurs scores dans certains benchmarks et tests.